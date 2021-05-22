Принц Гарри: я пил, чтобы заглушить боль от смерти мамы

"За день я выпивал недельную дозу алкоголя". Принц Гарри рассказал о самых кошмарных, по его словам, годах его жизни - с 28 до 32 лет - когда он начал пить, чтобы заглушить боль, которая преследовала его из-за смерти его мамы.

Принц Гарри также признался, что был готов принимать наркотики, чтобы только перестать испытывать боль даже после более чем десяти лет спустя после смерти принцессы Дианы.

Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе, когда ее преследовали папарацци в Париже в августе 1997 года.



Своими откровениями о психологических проблемах, постоянной тревоге и панических атаках принц Гарри поделился с американской телеведущей Опрой Уинфри в сериале для Apple TV под названием "Я, которого вы не видишь". В этом сериале известные люди, такие как сама Опра Уинфри, певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и другие, рассказывают свои личные истории о психическом здоровье и переживаниях.

Princas Harry ir Oprah Winfrey / AP nuotr. fotomontažas

"Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось заставлять себя играть роль. Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме "бей или беги", - рассказал Гарри.

"В пятницу или в субботу я выпивал столько, сколько люди пьют в неделю, не потому что мне это нравилось, а потому что я пытался замаскировать боль", - признается Гарри.

В 1997 году весь мир смотрел как 12-летний Гарри, вместе с братом, отцом, дядей и дедушкой идет за гробом своей матери.

"С того дня мне запомнился только стук лошадиных копыт, цокавших по мощеной аллее", - говорит Гарри.

"Это было похоже на то, что я покинул свое тело и просто шел рядом, как привидение. Наверное, я показывал десятую часть эмоций, в отличие от остальных. Но для меня, в отличие от остальных, это была мама - вы с ней даже не встречались", - вспоминает Гарри.

В подкасте, который Гарри выпустил на прошлой неделе, он заявил, что полон решимости разорвать порочный круг боли, которую испытывал в детстве и юности, и уберечь собственных детей от ошибок воспитания, которое он сам получил.

Princas Harry princo Philipo laidotuvėse

В последние годы принц выступал за более открытое общественное обсуждение психологических проблем в обществе и начал более откровенно рассказывать о своем собственном психологическом состоянии. Он также рассказал, что начал курс психотерапии.

В марте в интервью Опре Уинфри вместе с Меган он рассказал о жизни в королевской семье и о том, как это сказалось на его психическом здоровье.

Гарри говорит, что самым счастливым временем в его жизни были 10 лет службы в армии, поскольку там к нему относились так же, как к остальным.

Он ушел из армии в возрасте 30 лет и через год встретил свою будущую жену Меган.

Meghan Markle ir princas Harry / Vida Press nuotr.

"Просто играй по правилам, и твоя жизнь станет проще", - так Гарри описывает советы, которые он получал от членов королевской семьи.

"Но во мне чертовски много моей мамы... Иногда мне кажется, что я уже вне системы, но я все еще застрял в ней. Единственный способ освободиться и вырваться наружу - это сказать правду", - говорит принц Гарри, который в январе 2020 года отказался от выполнения королевских обязанностей и переехал в США вместе с женой Меган и сыном Арчи.

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