Новости

2021.05.22 12:47

В вильнюсской Республиканской больнице вспыхнул пожар, в палате обгорел человек

Domantė Platūkytė, LRT.lt2021.05.22 12:47
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje / E. Blaževič/LRT nuotr.

В субботу в Республиканской вильнюсской университетской больнице произошел пожар. Как сообщил порталу LRT.lt представитель департамента пожарной охраны и спасения, пострадал один человек, в настоящее время пожар ликвидирован.

Пожар вспыхнул на восьмом этаже больницы, в хирургическом отделении. По словам главного специалиста отдела координации ситуаций департамента пожарной охраны и спасения, ЧП произошло в палате.

По предварительным данным, человек, находившийся в палате, получил серьезные ожоги, местный медперсонал доставил его в реанимационное отделение.

Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Еще один человек был эвакуирован из соседней палаты. В настоящее время объявлено о ликвидации пожара, проводится проветривание помещений.

Пока что уточняется, сколько всего было эвакуировано людей. На место происшествия выехал следователь, чтобы оценить обстоятельства и выяснить причину возгорания.

Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
1 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
2 / 2E. Blaževič/LRT nuotr.
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Senjorai
1 ч. назад

В министерстве говорят, что в 2022-2023 годах пенсии могут ежегодно увеличиваться на 7 процентов

Volodymyras Zelenskis
2 ч. назад

Украина продлила санкции против российских СМИ и IT-компаний

Витольд Ашурок
2 ч. назад

Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии

Eurovizija 2021. Rusija. Manizha – „Russian Woman“
2 ч. назад

Neue Zürcher Zeitung: Таджичка Манижа со своей антипатриархальной песней Russian Woman

Кошка
2 ч. назад

В Сейме продвигаются поправки об увеличении штрафов за жестокое обращение с животными

COVID-19 testavimas Vilniaus oro uoste
3 ч. назад

За сутки в Литве зарегистрировано 822 новых случая коронавируса, умерли 8 человек

Protestai Baltarusijoje
4 ч. назад

Журналистов белорусского портала Tut.by переводят в СИЗО

Российские баллистические ракеты на параде в Москве (архив)
4 ч. назад

В Германии арестован подозреваемый в связях с ФСБ

„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi)
4 ч. назад

Минфин США принял новые санкции против участников строительства "СП-2"

Antroji grupės „The Roop“ repeticija „Ahoy“ arenoje
4 ч. назад

Накануне финала за репетицией «The Roop» наблюдала международная комиссия

Виктория Чмилите-Нильсен
Интервью ЛРТ
2021.05.21 14:14
Интервью ЛРТ

Глава Сейма Литвы: думаю, в этом году удастся открыть дискуссию по поводу Закона о нацменьшинствах

Г. Ландсбергис и Г. Науседа
2021.05.21 15:50

Из-за прививки первой леди - перепалка между Науседой и Ландсбергисом

Андрей Сахаров
Столетие А. Сахарова
2021.05.21 14:23
Столетие А. Сахарова

"Живи он, Россия не была бы там, где сейчас". Литва и Сахаров

COVID-19 testavimas Vilniaus oro uoste
2021.05.22 10:09

За сутки в Литве зарегистрировано 822 новых случая коронавируса, умерли 8 человек

Antroji grupės „The Roop“ repeticija „Ahoy“ arenoje
2021.05.22 09:20

Накануне финала за репетицией «The Roop» наблюдала международная комиссия

Коронавирус в России
2021.05.21 14:44

Собянин: В Москве привитых в разы меньше, чем в Европе

Витольд Ашурок
2021.05.22 11:20

Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии

Андрей Сахаров и Елена Боннэр
2021.05.21 17:07

Немецкий историк о наследии Сахарова и Навальном: Многое повторяется

Eurovizija 2021. Rusija. Manizha – „Russian Woman“
2021.05.22 11:18

Neue Zürcher Zeitung: Таджичка Манижа со своей антипатриархальной песней Russian Woman

Российские баллистические ракеты на параде в Москве (архив)
2021.05.22 09:31

В Германии арестован подозреваемый в связях с ФСБ