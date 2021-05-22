В вильнюсской Республиканской больнице вспыхнул пожар, в палате обгорел человек

В субботу в Республиканской вильнюсской университетской больнице произошел пожар. Как сообщил порталу LRT.lt представитель департамента пожарной охраны и спасения, пострадал один человек, в настоящее время пожар ликвидирован.

Пожар вспыхнул на восьмом этаже больницы, в хирургическом отделении. По словам главного специалиста отдела координации ситуаций департамента пожарной охраны и спасения, ЧП произошло в палате.

По предварительным данным, человек, находившийся в палате, получил серьезные ожоги, местный медперсонал доставил его в реанимационное отделение.

Gaisras Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Еще один человек был эвакуирован из соседней палаты. В настоящее время объявлено о ликвидации пожара, проводится проветривание помещений.

Пока что уточняется, сколько всего было эвакуировано людей. На место происшествия выехал следователь, чтобы оценить обстоятельства и выяснить причину возгорания.