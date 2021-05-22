В министерстве говорят, что в 2022-2023 годах пенсии могут ежегодно увеличиваться на 7 процентов

По словам представителя министерства социальной защиты и труда, при сохранении нынешних темпов экономического роста, пенсии в Литве в ближайшие годы смогут увеличиваться примерно на 7 процентов. По словам Инги Бушкуте, рассматривается и возможность дополнительного повышения пенсий.

«Судя по сценарию экономического развития нынешней весной, согласно очень предварительным расчетам «Содры», при сохранении нынешних темпов экономического роста, основной коэфициент индексации пенсий в следующем году мог бы составить 7,5 процента, а в 2023 году – 6,7 процента», - сообщила в пятницу на заседании бюджетно-финансового комитета Сейма заведующая отделом пенсионного обеспечения министерства И. Бушкуте.

«С приближением осени эти цифры приобретут более конкретный вид», - добавила она, отвечая на вопрос члена Смешанной группы Сейма Альгирдаса Буткявичюса о планах по увеличению пенсий.

Senjorai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Период пандемии сделал имущих людей еще богаче, а у людей, живущих у черты бедности, эта бедность может еще усугубиться», - сказала она.

В середине мая министр социальной защиты и труда Моника Навицкене также пообещала, что в следующем году все пенсии вырастут ощутимее, чем предусматривается законом.

Senjorai / D. Umbraso/LRT nuotr.

В марте «Содра» объявила, что в этом году пенсии выросли в среднем на 9,58 процента: при обязательном стаже – на 41 евро до 440 евро, а средняя пенсия – на 38 евро до 415 евро.

В январе этого года в Литве было более миллиона получателей пенсий, в том числе – 614 тысяч пенсионеров по старости.