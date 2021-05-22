За сутки в Литве зарегистрировано 822 новых случая коронавируса, умерли 8 человек

По данным департамента статистики Литвы, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 822 новых случая коронавируса, 8 человек скончались.

В пятницу от коронавируса умерли восемь человек. Один из них принадлежал к возрастной группе 20-29 лет, еще один – к возрастной группе 40-49 лет. Двое скончавшихся принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, двое – к возрастной группе 80-89 лет и еще двое – к возрастной группе 90-99 лет.

По данным департамента статистики, уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 479,6 случая на 100 тысяч жителей, а доля положительных диагностических тестов в течение 7 дней составляет 4,3 процента.

COVID-19 testavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

За последние 7 дней среднесуточное количество новых случаев составляет 794, и, по сравнению с предыдущими 7 днями, это количество уменьшилось на 29,2 процента.

Предполагается, что иммунитетом могут обладать 40,2 проц. жителей Литвы.

Всего в Литве первой дозой вакцины в Литве привито 929 466 человек, обеими дозами – 504 153 человека.

COVID-19 testavimas Vilniaus oro uoste / E. Blaževič/LRT nuotr.

Обновленные в пятницу результаты позволяют утверждать, что после длительного перерыва Литва окончательно вышла из так называемой «черной зоны».

Страна оказывается в этой зоне, когда уровень заболеваемости в ней за последние 14 дней превышает порог в 500 случаев на 100 тысяч жителей.

В настоящее время вся территория Литвы находится в красной цветовой зоне C3.