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2021.05.22 09:38

Журналистов белорусского портала Tut.by переводят в СИЗО

Радио «Cвобода»2021.05.22 09:38
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Как минимум троих журналистов, задержанных по делу независимого белорусского портала Tut.by, переводят из Минска в следственный изолятор в городе Жодино. Речь идёт о главном редакторе Марине Золотовой, редакторе Ольге Лойко и журналисте Елене Толкачёвой. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

У задержанных истекли 72 часа с момента задержания. Перевод в СИЗО означает, что их перевели в статус подозреваемых. Ассоциация журналистов отмечает, что мера пресечения избирается сразу на два месяца, но в течение 10 дней после задержания подозреваемому должны предъявить обвинение.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

18 мая Комитет государственного контроля объявил о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей издания Tut.by. В редакции и дома у журналистов пришли обыски. Сайт Tut.by заблокировали. Задержаны более 10 сотрудников издания. По данным портала, часть из них также будет переведена в СИЗО в статусе подозреваемых.

По последним данным, как минимум о пятерых задержанных 18 мая информации нет, пишет Tut.by в телеграме. Юлия Чернявская, вдова основателя портала Юрия Зиссера, находится под домашним арестом.

Портал Tut.by освещал протесты после президентских выборов в августе 2020 года. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Светлану Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.

Во время акций протеста в Минске и других белорусских городах неоднократно задерживали журналистов, которые освещали события по заданиям редакций. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала протестов было зафиксировано не менее 550 задержаний сотрудников СМИ. 80 журналистов них сообщали о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. 27 человек находятся под стражей по уголовным или административным делам.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
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