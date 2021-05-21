Чмилите-Нильсен: проект закона о партнерских отношениях практически готов

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в интервью телевидению ЛРТ заявила, что проект закона о партнерских отношениях практически готов, его планируется зарегистрировать в ближайшее время и что в правящей коалиции по этому вопросу достигнуто соглашение.

"Согласование этого документа затянулось - рассказала председатель парламента, - в этот проект вложено много надежд и ожиданий, поскольку десятки тысяч, сотни тысяч людей ждут его не одно десятилетие, поэтому мы стараемся подготовиться должным образом".



Проект закона о партнерских отношениях не только между мужчиной и женщиной, но и между партнерами одного пола, подготовили спикер Чмилите-Нильсен, депутаты Раскявичюс, Кузмицкене, Навицкас, Паарклите и Гентвилас.



В нем предлагается определить партнерство как "факт сожительства двух лиц зарегистрированный в порядке, установленном правовыми актами, с целью создания партнерских отношений".

Такие отношения предлагается регистрировать в учреждениях регистрации актов гражданского состояния. Расторгнуть такие отношения будет проще, чем брак, когда во всех случаях, даже, если нет детей, по этому вопросу нужно обращаться в суд. В случае с партнерством, когда нет детей, расторжение сможет оформлять нотариус.

Сейчас в Литве не узаконена такая юридическая форма - партнерство - ни между мужчиной и женщиной, ни однополое. Прежние попытки либералов узаконить партнерские отношения были безуспешными в Сейме и не достигали стадии принятия.