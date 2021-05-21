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2021.05.21 08:28

Süddeutsche Zeitung. Почему Байден отказывается от санкций против "Северного потока-2"

InoPressa2021.05.21 08:28
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

"Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Конечно, один из способов прекратить спор - сдаться, - отмечает журналист Хуберт Ветцель. - Во всяком случае, именно к этому сводится решение президента США Джо Байдена воздержаться от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, отдав приоритет интересам национальной безопасности. (...) Для США это политическое поражение, но для президента России Владимира Путина это внушительная победа. Газопровод планируется достроить летом, и он будет транспортировать природный газ из России в Германию".

"В среду правительство США сообщило Конгрессу, что все-таки введет штрафные меры в отношении некоторых российских организаций, участвующих в строительстве трубопровода, а также четырех специальных судов, как того требовал парламент. Но на практике это, вероятно, не будет иметь существенных последствий, пока санкции будут обходить стороной основную компанию, возглавляемую другом Путина и бывшим офицером Штази Маттиасом Варнигом".

"Мог ли Байден принять другое решение? Да, но это обошлось бы ему дорого. Введение санкций против компании Nord Stream 2 AG - то есть отсечение ее и всех ее деловых партнеров от американского финансового рынка - не только привело бы к масштабным разногласиям в отношениях с Москвой, но и довело бы до крайности конфликт с Берлином по поводу газопровода. Потенциальный ущерб от санкций мог бы легко превысить пользу от них", - полагает издание.

"С точки зрения США, "Северный поток-2" с самого начала был политически сложным проектом. С одной стороны, был очевиден геостратегический аспект: чем больше газа Россия экспортирует в Европу, тем больше ее зависимость от Москвы. А если этот газ по пути на запад также минует транзитные страны, такие как Польша и Украина, которые не доверяют России и видят в ней скорее врага, чем партнера, то эти государства теряют доходы и влияние. В итоге вес России в Европе растет".

"Именно по этой причине на протяжении более пяти лет все президенты США - от Барака Обамы до Дональда Трампа и Байдена - выступали против строительства "Северного потока - 2". (...) С другой стороны, Вашингтон всегда сталкивался с фундаментальной проблемой, которая повлияла и на нынешнее решение: в строительстве "Северного потока - 2" участвует не только государство, которое в США считается соперником, а порой даже противником: Россия. Трубопровод также строится, по крайней мере, косвенно, страной, которую американцы по-прежнему относят к своим самым верным друзьям: Германией", - указывает издание.

"Именно поэтому для Вашингтона всегда существовала опасность того, что санкции в отношении "Северного потока-2" будут направлены против России как противника, но ударят по Германии как союзнику. (...) Байден пришел к вполне реалистичному выводу, что единственный способ предотвратить скорое завершение строительства "Северного потока - 2" - это наложить масштабные санкции на трубопровод на стороне Германии. Но он не хочет подвергать германо-американские отношения, которые и так уже сильно пострадали при Трампе, такому стресс-тесту - в этом заключается главный интерес национальной безопасности, на который ссылается Белый дом, избегая санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Байден скорее щадит Берлин, чем Москву".

"Осторожность Байдена вряд ли поддержат в Конгрессе, особенно республиканцы. (...) "Два месяца назад президент Байден называл Путина убийцей, а сегодня планирует дать Путину, его режиму и его приближенным огромные стратегические преимущества в Европе", - упрекнул Байдена сенатор-республиканец Бен Сасс. Его коллега по партии и по Сенату Джим Риш заявил о "подарке для Путина", - говорится в статье.

"Это звучит жестко и намекает на конфронтацию. С другой стороны, в США внешняя политика является сферой компетенции президента. И теперь мы знаем, каковы приоритеты Байдена", - заключает Süddeutsche Zeitung.

Джо Байден
Джо Байден
1 / 1AP nuotr.
Джо Байден
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