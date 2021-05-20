Новости

2021.05.20 17:18

The Insider нашел недвижимость на $3 млн у замдиректора Первого канала

Радио «Cвобода»2021.05.20 17:18
Первый канал
Первый канал / shutterstock.com

Заместитель гендиректора Первого канала Андрей Писарев владеет 233-метровой квартирой в жилищном комплексе "Романов переулок" в Москве и домом в Переделкино, пишет The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра. Стоимость недвижимости оценивается примерно в $3 млн.

До 2019 года Писарев был основным владельцем "Студии Индиго". Компания снимала предвыборную рекламу "Единой России" и делала ролики для ЦИК. Также студия получала субсидии Минкультуры на производство фильмов. Кроме того, студия снимает фильмы для Первого канала и производит программу "Политика с Петром Толстым".

Писарев возглавляет дирекцию социальных и публицистических программ, которая выпускает ток-шоу и занимается организацией теледебатов во время президентских и парламентских выборов. Писарев также был руководителем политдепартамента центрального исполкома "Единой России".

В 2019 году, согласно последней опубликованной отчетности, чистый убыток Первого канала составил 4 млрд рублей. Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы – на 11%. Задолженность по кредитам составила почти 20,5 млрд рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, при этом новых кредитов Первый канал взял на 11,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

В конце апреля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанный российскими властями иностранным агентом, опубликовал зарплатные ведомости сотрудников государственного медиахолдинга Russia Today (RT). В публикации ФБК также отмечается, что Russia Today тратит десятки миллионов бюджетных рублей в месяц на блогеров, колумнистов и участников ютьюб-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", основной задачей которых является критика Фонда борьбы с коррупцией и оскорбления в адрес Навального.

Среди таких сотрудников, зарплаты которых колеблются от 300 до 750 тысяч рублей в месяц, – бывшая помощница главреда радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева, бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, провластные блогеры Константин Придыбайло, Максим Кононенко и Станислав Яковлев, сын пресс-секретаря корпорации "Роснефть" Михаила Леонтьева Дмитрий, а также сын депутата Мосгордумы Романа Бабаяна Георгий.

Радио "Свобода"

Первый канал
Первый канал
1 / 1shutterstock.com
Первый канал
# В мире# Россия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Ассоциативное фото
58 мин. назад

За публичную поддержку агрессоров иностранцы могут оказаться в "черном списке" Литвы

Казино
59 мин. назад

Сейм Литвы запретил рекламу азартных игр

Вакцинация в России
1 ч. назад

Вакцинация от ковида в Москве практически остановилась

"Медуза"
2 ч. назад

"Медузу" признали иноагентом после жалобы члена "Антимайдана"

Skiepų pasas. Galimybių pasas
2 ч. назад

С понедельника в Литве стартует «паспорт возможностей»: как установить и какие привилегии он дает?

Вакцинация в Вильнюсе
3 ч. назад

Дулькис о ревакцинации привитых полгода назад: будет достаточно одной дозы вакцины

Arūnas Dulkys
4 ч. назад

Министр: был период, когда мы бежали вслед за вирусом, но теперь мы проактивны

Энтони Блинкен и Сергей Лавров
5 ч. назад

Блинкен и Лавров обсудили Навального, Украину и "иноагентов"

Islandijos atstovai 2021-ųjų „Eurovizijoje“
6 ч. назад

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита

Карантин в Вильнюсе
7 ч. назад

В Литве - 865 новых случаев коронавируса

Карта Европы
2021.05.19 18:52

ЕС упрощает правила выдачи "голубой карты": что изменится?

Islandijos atstovai 2021-ųjų „Eurovizijoje“
2021.05.20 11:07

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита

Skiepų pasas. Galimybių pasas
2021.05.20 14:56

С понедельника в Литве стартует «паспорт возможностей»: как установить и какие привилегии он дает?

Карантин в Вильнюсе
2021.05.20 10:02

В Литве - 865 новых случаев коронавируса

Vilnius
2021.05.20 09:20

Экономист Гинтас Умбрасас: самое главное — это не прозевать то, что может вернуться из Китая

Baras
2021.05.20 09:59

Отпраздновали: каунасскому бару за бурную вечеринку грозит штраф в 6 тыс. евро

М. Ходорковский
2021.05.20 09:28

Суд отклонил просьбу адвокатов Палецкиса допросить Ходорковского

Вакцинация в Вильнюсе
2021.05.20 13:42

Дулькис о ревакцинации привитых полгода назад: будет достаточно одной дозы вакцины

Ассоциативное фото
2021.05.20 16:30

За публичную поддержку агрессоров иностранцы могут оказаться в "черном списке" Литвы

Энтони Блинкен и Сергей Лавров
2021.05.20 11:53

Блинкен и Лавров обсудили Навального, Украину и "иноагентов"