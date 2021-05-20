The Insider нашел недвижимость на $3 млн у замдиректора Первого канала

Заместитель гендиректора Первого канала Андрей Писарев владеет 233-метровой квартирой в жилищном комплексе "Романов переулок" в Москве и домом в Переделкино, пишет The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра. Стоимость недвижимости оценивается примерно в $3 млн.

До 2019 года Писарев был основным владельцем "Студии Индиго". Компания снимала предвыборную рекламу "Единой России" и делала ролики для ЦИК. Также студия получала субсидии Минкультуры на производство фильмов. Кроме того, студия снимает фильмы для Первого канала и производит программу "Политика с Петром Толстым".

Писарев возглавляет дирекцию социальных и публицистических программ, которая выпускает ток-шоу и занимается организацией теледебатов во время президентских и парламентских выборов. Писарев также был руководителем политдепартамента центрального исполкома "Единой России".

В 2019 году, согласно последней опубликованной отчетности, чистый убыток Первого канала составил 4 млрд рублей. Выручка телеканала за год сократилась на 18%, активы – на 11%. Задолженность по кредитам составила почти 20,5 млрд рублей. За 2019 год она уменьшилась на 6,6%, при этом новых кредитов Первый канал взял на 11,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.



В конце апреля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, признанный российскими властями иностранным агентом, опубликовал зарплатные ведомости сотрудников государственного медиахолдинга Russia Today (RT). В публикации ФБК также отмечается, что Russia Today тратит десятки миллионов бюджетных рублей в месяц на блогеров, колумнистов и участников ютьюб-шоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу", основной задачей которых является критика Фонда борьбы с коррупцией и оскорбления в адрес Навального.



Среди таких сотрудников, зарплаты которых колеблются от 300 до 750 тысяч рублей в месяц, – бывшая помощница главреда радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева, бывший сотрудник московского штаба Навального Виталий Серуканов, провластные блогеры Константин Придыбайло, Максим Кононенко и Станислав Яковлев, сын пресс-секретаря корпорации "Роснефть" Михаила Леонтьева Дмитрий, а также сын депутата Мосгордумы Романа Бабаяна Георгий.



Радио "Свобода"