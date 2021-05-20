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2021.05.20 08:33

США решили не вводить санкций против оператора "Северного потока"

Радио «Cвобода»2021.05.20 08:33
„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi)
„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi) / AP nuotr.

Соединенные Штаты объявили об отказе от введения санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора – гражданина Германии Маттиаса Варнинга. Stream 2 AG - дочерняя компания "Газпрома".

Об этом в среду в письме Конгрессу сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен. В послании Госсекретаря говорится о том, что решение не вводить санкции, несмотря на то, что фирма и ее глава занимались деятельностью, подлежащей санкциям, продиктовано "национальными интересами" Соединенных Штатов. Одновременно США вводят санкции в отношении четырех морских судов, трех компаний, предоставляющих плавсредства, занятых в сооружении газопровода и Морской спасательной службы России, которой принадлежат девять судов участвующих в проекте.

Это решение Госдепартамента оценивается наблюдателями как дружеский жест администрации Джо Байдена в адрес Германии, отношения с которой заметно ухудшились в президентство Дональда Трампа.

Решение администрации Байдено было встречено критикой в Конгрессе. Подавляющее большинство законодателей от обеих партий выступают за санкции, считая, что сооружение "Северного потока-2" нанесет ущерб энергетической безопасности Европы. "Администрация приоритизирует интересы Германии и России, а не интересы наших союзников в Восточной, Центральной и Северной Европе", - заявил сенатор-республиканец Джеймс Риш. "Завершение строительства газопровода представляет угрозу американским интересам и стабильности наших партнеров в Европе", - подчеркнула сенатор-демократ Джин Шахин.

Руководство ФРГ ожидало такого решения. "Мы восприняли это как конструктивный шаг. И мы рады продолжить дискуссии с нашими партнёрами в Вашингтоне", – сказал министр Хайко Маас, еще до появления официального сообщения о решении не вводит санкции, отметив, что он обсудил ситуацию с госсекретарём Энтони Блинкеном. "Немецкая волна" приводит слова Мааса о том, что Берлин рассматривает решение не ужесточать санкции "как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена".

Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена откажется от новых санкций против оператора "Северного потока – 2" написали со ссылкой на анонимные источники портал Axios и агентство Reuters. Крупнейшим акционером Nord Stream 2 AG является российский концерн "Газпром". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что приветствует сообщения американских СМИ. Песков добавил, что "факт появления таких публикаций сам по себе достаточно позитивный".

Радио "Свобода"

„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi)
„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi)
1 / 1AP nuotr.
„Nord Stream 2“ projektas (asociatyvi)
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