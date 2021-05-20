США решили не вводить санкций против оператора "Северного потока"

Соединенные Штаты объявили об отказе от введения санкций против оператора газопровода "Северный поток-2" базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора – гражданина Германии Маттиаса Варнинга. Stream 2 AG - дочерняя компания "Газпрома".

Об этом в среду в письме Конгрессу сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен. В послании Госсекретаря говорится о том, что решение не вводить санкции, несмотря на то, что фирма и ее глава занимались деятельностью, подлежащей санкциям, продиктовано "национальными интересами" Соединенных Штатов. Одновременно США вводят санкции в отношении четырех морских судов, трех компаний, предоставляющих плавсредства, занятых в сооружении газопровода и Морской спасательной службы России, которой принадлежат девять судов участвующих в проекте.

Это решение Госдепартамента оценивается наблюдателями как дружеский жест администрации Джо Байдена в адрес Германии, отношения с которой заметно ухудшились в президентство Дональда Трампа.

Решение администрации Байдено было встречено критикой в Конгрессе. Подавляющее большинство законодателей от обеих партий выступают за санкции, считая, что сооружение "Северного потока-2" нанесет ущерб энергетической безопасности Европы. "Администрация приоритизирует интересы Германии и России, а не интересы наших союзников в Восточной, Центральной и Северной Европе", - заявил сенатор-республиканец Джеймс Риш. "Завершение строительства газопровода представляет угрозу американским интересам и стабильности наших партнеров в Европе", - подчеркнула сенатор-демократ Джин Шахин.

Руководство ФРГ ожидало такого решения. "Мы восприняли это как конструктивный шаг. И мы рады продолжить дискуссии с нашими партнёрами в Вашингтоне", – сказал министр Хайко Маас, еще до появления официального сообщения о решении не вводит санкции, отметив, что он обсудил ситуацию с госсекретарём Энтони Блинкеном. "Немецкая волна" приводит слова Мааса о том, что Берлин рассматривает решение не ужесточать санкции "как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена".

Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена откажется от новых санкций против оператора "Северного потока – 2" написали со ссылкой на анонимные источники портал Axios и агентство Reuters. Крупнейшим акционером Nord Stream 2 AG является российский концерн "Газпром". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что приветствует сообщения американских СМИ. Песков добавил, что "факт появления таких публикаций сам по себе достаточно позитивный".



Радио "Свобода"