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2021.05.19 16:26

В Литве от COVID-19 могут привиться и проживающие в стране иностранцы

BNS, LRT.lt2021.05.19 16:26
Вакцинация
Вакцинация / E. Blaževič/LRT nuotr.

Со вторника в Литве от коронавируса могут прививаться и проживающие в Литве граждане зарубежных государств, сообщило Министерство  здравоохранения.

Согласно установленному порядку, в Литве могут прививаться проживающие в стране граждане зарубежных государств, которые прибывают на жительство на не более чем 183 дня в году.

Также вакцинация обеспечивается гражданам Евросоюза и государств Европейской ассоциации свободной торговли, а также членам их семей, которые прибыли на жительство в Литве более чем на три месяца за полгода и получившим право жить в стране.

Как сообщило Министерство здравоохранения, прививаются иностранные граждане и лица без гражданства, которым выдан документ, предоставляющий право жить в Литве.

Вакцинация
Вакцинация
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Вакцинация
# "Коронный укол"
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