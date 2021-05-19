В Литве - 911 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 911 , скончались 9 человек

НОВОСТИ ЛИТВЫ /2021.05.19 09:42

За минувшие сутки было проведено 17 898 ПЦР-тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 267 769 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4136 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8361 смерть.