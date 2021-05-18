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2021.05.19 00:16

"Дискотека" продолжается: литовская группа The Roop выступит в финале "Евровидения"

Deutsche Welle, LRT.lt2021.05.19 00:16
Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių
Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių / J. Stacevičiaus/LRT nuotr. fotomontažas

Литовская группа The Roop и еще 9 полуфиналистов получили право выступить в финале конкурса "Евровидение-2021", которое прошло при соблюдении жестких эпидемиологических норм.

«Для нас большая честь открыть такую ​​большую дискотеку», - сказал вокалист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс. По просьбе ведущего «Евровидения» он также показал Европе знаменитый «Танец пальцев Discoteque».

„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“ / LRT nuotr.

Финалисты конкурса "Евровидение-2021", прошедшие отбор в первом полуфинале, определились поздно вечером во вторник, 18 мая. За 10 путевок в финал соревновались представители 16 стран. По итогам голосования национальных жюри и телезрителей, первый отборочный тур прошли The Roop (Литва), Манижа из России, Go_A от Украины, а также две исполнительницы, которые по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой пятерке. Это Дестини от Мальты и Элена Цагрину, выступающая за Кипр.

Кто выступит в финале "Евровидения-2021"

Среди других финалистов Эфенди (Азербайджан), Hooverphonic (Бельгия), Эден Алене (Израиль), Тикс (Норвегия) и Туссе (Швеция). Еще 10 финалистов определятся по результатам второго отборочного тура 20 мая. Автоматически места в финале получают исполнители из стран-хозяйки конкурса, а также "большой пятерки" в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - самых крупных плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Коронавирус и "Евровидение"

Конкурс в Роттердаме должен был пройти еще в мае 2020 года, но не состоялся из-за пандемии коронавируса. Проведение "Евровидения" в этом году с участием исполнителей и зрителей стало возможным благодаря спаду третей волны пандемии в Европе и при соблюдении строжайших эпидемиологических мер.

Все участники, технический персонал и журналисты в Роттердаме должны регулярно сдавать тест на ковид. Только при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус в зал допускаются зрители. Их число было сокращено до 3,5 тысяч, что составляет примерно пятую часть от вместимости арены в Роттердаме.

Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių
Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių
1 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr. fotomontažas
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
2 / 22LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
3 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
4 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
5 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
6 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
7 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
8 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
9 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
10 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
11 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„The Roop“
„The Roop“
12 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
13 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
14 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
15 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
16 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
17 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
18 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
19 / 22Stop kadras
The Roop šokio pamoka
The Roop šokio pamoka
20 / 22E. Blaževič/LRT nuotr.
„The Roop“
„The Roop“
21 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
„The Roop“
„The Roop“
22 / 22J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Į 2021-ųjų „Eurovizijos“ finalą patenka 10 pirmojo pusfinalio dalyvių
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Maltos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje
„The Roop“
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Ukraina
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
1-asis 2021-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, Azerbaidžanas
„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“
The Roop šokio pamoka
„The Roop“
„The Roop“
# Культура
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