"Дискотека" продолжается: литовская группа The Roop выступит в финале "Евровидения"

Литовская группа The Roop и еще 9 полуфиналистов получили право выступить в финале конкурса "Евровидение-2021", которое прошло при соблюдении жестких эпидемиологических норм.

«Для нас большая честь открыть такую ​​большую дискотеку», - сказал вокалист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс. По просьбе ведущего «Евровидения» он также показал Европе знаменитый «Танец пальцев Discoteque».

„The Roop“ siunčia linkėjimus iš „žaliojo kambario“ / LRT nuotr.

Финалисты конкурса "Евровидение-2021", прошедшие отбор в первом полуфинале, определились поздно вечером во вторник, 18 мая. За 10 путевок в финал соревновались представители 16 стран. По итогам голосования национальных жюри и телезрителей, первый отборочный тур прошли The Roop (Литва), Манижа из России, Go_A от Украины, а также две исполнительницы, которые по прогнозам букмекеров, претендуют в общем зачете на места в первой пятерке. Это Дестини от Мальты и Элена Цагрину, выступающая за Кипр.

Кто выступит в финале "Евровидения-2021"

Среди других финалистов Эфенди (Азербайджан), Hooverphonic (Бельгия), Эден Алене (Израиль), Тикс (Норвегия) и Туссе (Швеция). Еще 10 финалистов определятся по результатам второго отборочного тура 20 мая. Автоматически места в финале получают исполнители из стран-хозяйки конкурса, а также "большой пятерки" в составе Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - самых крупных плательщиков взносов в казну Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Rusijos atstovai generalinėje 2021-ųjų „Eurovizijos“ repeticijoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Коронавирус и "Евровидение"



Конкурс в Роттердаме должен был пройти еще в мае 2020 года, но не состоялся из-за пандемии коронавируса. Проведение "Евровидения" в этом году с участием исполнителей и зрителей стало возможным благодаря спаду третей волны пандемии в Европе и при соблюдении строжайших эпидемиологических мер.

Все участники, технический персонал и журналисты в Роттердаме должны регулярно сдавать тест на ковид. Только при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус в зал допускаются зрители. Их число было сокращено до 3,5 тысяч, что составляет примерно пятую часть от вместимости арены в Роттердаме.