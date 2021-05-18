Новости

2021.05.18 12:48

В Москве проходит конференция, посвященная духовной культуре в странах Балтии

Радио LRT, LRT.lt2021.05.18 12:48
Конфевернция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)»
Конфевернция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)» / Фото: Посольство Литвы в России

18 – 19 мая 2021 г. в Посольстве Литвы в Российской Федерации проходит международная научная конференция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)», организуемая совместно с Институтом славяноведения РАН и Институтом мировой культуры МГУ.

Конференция приурочена к 100-летию подписания Мирного договора между Литвой и Россией, которое отмечалось в прошлом году, к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией, и продолжает цикл конференций, посвященных балто-славянским исследованиям, проходящих в Москве уже в течение десятилетий.

Ключевая фигура конференции – поэт Юргис Балтрушайтис, первый посол Литвы, до сих пор остающийся символом российско-литовских культурных связей. На конференции будут обсуждаться не только личность и творчество Ю. Балтрушайтиса, но и международный, исторический и культурный контекст периода между двумя мировыми войнами, который стал важным этапом общественного и духовного развития стран Балтии.

"В этом году основной темой конференции стала духовная культура в странах Балтии. Поэт и посол Литовской Республики Юргис Балтрушайтис стал символом российско-литовских культурных связей, естественно, он стал и одной из тем конференции. В этом году эту научную конференцию мы посвящаем 100-летию мирного договора между Литвой и Россией, которое мы праздновали в прошлом году, а также 30-летию восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией в 1991 году", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Он отметил, что пока рано говорить о возможности приезда в Москву участников из Литвы.

"Если говорить о массовом туризме и приезде деятелей культуры, то все пока неизвестно, но мы с оптимизмом смотрим на осень. Но мы продолжаем организовывать мероприятия. К примеру, 11 мая мы делали презентацию литовско-российского сборника документов. Литовско-российская комиссия историков совместно выпустили сборник документов, который так и называется “Литва-Россия. 1917-1920 год”. Он посвящен очень интересному периоду в нашей истории, когда после октябрьской революции Литва объявила независимость и до 1920 года, когда Литва и Россия подписала мирный договор. В этот период было много перипетий, Вильнюс переходил из рук в руки, в России случилась гражданская война и т. д.

Так вот, российские ученые представляли сборник у нас в посольстве, литовские участники участвовали онлайн. Думаю, что в таком же русле мы и будем продвигаться, так как очень сложно что-либо планировать, когда много неизвестности", - сказал посол.

В конференции принимают участие ученые из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля. Конференция проходит в смешанном формате: очно и онлайн.

Прямая трансляция конференции:

Конфевернция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)»
Конфевернция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)»
1 / 1Фото: Посольство Литвы в России
Конфевернция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)»
# Культура
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Каратнин в Вильнюсе
39 мин. назад

В Литве - 685 новых случаев коронавируса

Ассоциативное фото
2 ч. назад

Представитель Инспекции труда: некоторые насилием на работе называют призыв к вакцинации

Galimybių pasas
3 ч. назад

Литва: идут последние работы по подготовке "паспорта возможностей"

oficiali „Eurovizijos“ atidarymo ceremonija, The Roop
14
3 ч. назад

Литовская группа The Roop поднимет "желтую волну" в полуфинале "Евровидения"

14
Встреча Д. Байдена и В. Путина в 2011 г.
4 ч. назад

Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии

Клайпеда
18 ч. назад

Восемнадцатилетние жители Клайпеды уже на этой неделе могут привиться вакциной Vaxzevria

Марка в честь А. Сахарова
Столетие А. Сахарова
19 ч. назад
Столетие А. Сахарова

Сахаровский центр обвинил власти Москвы в срыве юбилейной выставки

Плакат в Праге
20 ч. назад

Константин Эггерт. Путин наказал Чехию, потому что она посмела перечить Москве

Филипп Киркоров
21 ч. назад

Стало известно, когда суд вынесет решение о запрете на въезд в Литву Киркорову

Ассоциативное фото
21 ч. назад

«Cлышу, как мочатся соседи»: жительница Вильнюса решила озвучить наболевшую проблему «картонных» перегородок

Ассоциативное фото
2021.05.17 15:04

«Cлышу, как мочатся соседи»: жительница Вильнюса решила озвучить наболевшую проблему «картонных» перегородок

Galimybių pasas
2021.05.18 09:33

Литва: идут последние работы по подготовке "паспорта возможностей"

Филипп Киркоров
2021.05.17 15:29

Стало известно, когда суд вынесет решение о запрете на въезд в Литву Киркорову

Плакат в Праге
2021.05.17 16:21

Константин Эггерт. Путин наказал Чехию, потому что она посмела перечить Москве

Ассоциативное фото
2021.05.18 10:46

Представитель Инспекции труда: некоторые насилием на работе называют призыв к вакцинации

oficiali „Eurovizijos“ atidarymo ceremonija, The Roop
14
2021.05.18 09:30

Литовская группа The Roop поднимет "желтую волну" в полуфинале "Евровидения"

14
В. Цепкало, С. Тихановская и М. Колесникова
2021.05.17 14:03

Поверили, что невероятные. Как изменились белорусы за прошедший год?

Марка в честь А. Сахарова
Столетие А. Сахарова
2021.05.17 17:11
Столетие А. Сахарова

Сахаровский центр обвинил власти Москвы в срыве юбилейной выставки

Встреча Д. Байдена и В. Путина в 2011 г.
2021.05.18 08:28

Встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии

Ассоциативное фото
2021.05.17 14:44

Вильнюсское самоуправление: что делать, если нужно обрезать деревья во дворе?