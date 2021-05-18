В Москве проходит конференция, посвященная духовной культуре в странах Балтии

18 – 19 мая 2021 г. в Посольстве Литвы в Российской Федерации проходит международная научная конференция «Балтийский калейдоскоп: духовная культура в странах Балтии в межвоенный период (1918–1939)», организуемая совместно с Институтом славяноведения РАН и Институтом мировой культуры МГУ.

Конференция приурочена к 100-летию подписания Мирного договора между Литвой и Россией, которое отмечалось в прошлом году, к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией, и продолжает цикл конференций, посвященных балто-славянским исследованиям, проходящих в Москве уже в течение десятилетий.



Ключевая фигура конференции – поэт Юргис Балтрушайтис, первый посол Литвы, до сих пор остающийся символом российско-литовских культурных связей. На конференции будут обсуждаться не только личность и творчество Ю. Балтрушайтиса, но и международный, исторический и культурный контекст периода между двумя мировыми войнами, который стал важным этапом общественного и духовного развития стран Балтии.



"В этом году основной темой конференции стала духовная культура в странах Балтии. Поэт и посол Литовской Республики Юргис Балтрушайтис стал символом российско-литовских культурных связей, естественно, он стал и одной из тем конференции. В этом году эту научную конференцию мы посвящаем 100-летию мирного договора между Литвой и Россией, которое мы праздновали в прошлом году, а также 30-летию восстановления дипломатических отношений между Литвой и Россией в 1991 году", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Он отметил, что пока рано говорить о возможности приезда в Москву участников из Литвы.



"Если говорить о массовом туризме и приезде деятелей культуры, то все пока неизвестно, но мы с оптимизмом смотрим на осень. Но мы продолжаем организовывать мероприятия. К примеру, 11 мая мы делали презентацию литовско-российского сборника документов. Литовско-российская комиссия историков совместно выпустили сборник документов, который так и называется “Литва-Россия. 1917-1920 год”. Он посвящен очень интересному периоду в нашей истории, когда после октябрьской революции Литва объявила независимость и до 1920 года, когда Литва и Россия подписала мирный договор. В этот период было много перипетий, Вильнюс переходил из рук в руки, в России случилась гражданская война и т. д.



Так вот, российские ученые представляли сборник у нас в посольстве, литовские участники участвовали онлайн. Думаю, что в таком же русле мы и будем продвигаться, так как очень сложно что-либо планировать, когда много неизвестности", - сказал посол.



В конференции принимают участие ученые из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля. Конференция проходит в смешанном формате: очно и онлайн.



Прямая трансляция конференции: