Новости

2021.05.18 12:18

В Литве - 685 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.05.18 12:18
Каратнин в Вильнюсе
Каратнин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.  

За минувшие сутки было проведено 9 793 ПЦР-теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 266 795 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4126 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8334 смерти.

Каратнин в Вильнюсе
Каратнин в Вильнюсе
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Каратнин в Вильнюсе
# Литва
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