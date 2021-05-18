В Литве - 685 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 685 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9 793 ПЦР-теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 546 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 266 795 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4126 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8334 смерти.