Литва: идут последние работы по его подготовке "паспорта возможностей"

Так называемый "Паспорт возможностей" в Литве вступит в силу с 24 мая этого года - пообещал сегодня Вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис. "Проходят последние работы по его подготовке» - сказал он.

Виды деятельности, которые откроет "паспорт возможностей" – это жилой сектор, личные праздники, общественные мероприятия, контактная работа, разрешение свиданий в местах лишения свободы.



Привилегиями "паспорта возможностей" смогут пользоваться привитые от коронавируса люди, переболевшие COVID-19, получившие отрицательный результат теста (последний будет действителен 24 часа), а также дети до 16 лет.

"Мы верим, что с 24 мая такой паспорт будет работать в Литве, и им сможет воспользоваться часть жителей. Это промежуточный вариант перед введением европейского зеленого сертификата, когда мы все привьемся, и результаты заболеваемости будут позитивными, как в Израиле", – сказала глава Центра регистра Диана Вилите.

