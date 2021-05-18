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2021.05.18 09:33

Литва: идут последние работы по его подготовке "паспорта возможностей"

Радио LRT2021.05.18 09:33
Galimybių pasas
Galimybių pasas / Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaidrės nuotr.

Так называемый "Паспорт возможностей" в Литве вступит  в силу с 24 мая  этого года - пообещал сегодня Вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис. "Проходят последние работы по его подготовке»   - сказал он.

Виды деятельности, которые откроет "паспорт возможностей" – это жилой сектор, личные праздники, общественные мероприятия, контактная работа, разрешение свиданий в местах лишения свободы.

Привилегиями "паспорта возможностей" смогут пользоваться привитые от коронавируса люди, переболевшие COVID-19, получившие отрицательный результат теста (последний будет действителен 24 часа), а также дети до 16 лет.

"Мы верим, что с 24 мая такой паспорт будет работать в Литве, и им сможет воспользоваться часть жителей. Это промежуточный вариант перед введением европейского зеленого сертификата, когда мы все привьемся, и результаты заболеваемости будут позитивными, как в Израиле", – сказала глава Центра регистра Диана Вилите.

Galimybių pasas
Galimybių pasas
1 / 1Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaidrės nuotr.
Galimybių pasas
# Литва
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