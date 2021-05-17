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2021.05.17 12:41

400 звонков в секунду. Горячая линия по COVID-19 не успевает отвечать всем желающим привиться

BNS, LRT.lt2021.05.17 12:41
Вакцинация
Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Горячая линия по COVID-19, которая с понедельника начала регистрировать жителей Литвы на прививку от COVID-19, испытывает гигантские перегрузки. Желающим зарегистрироваться по телефону 1808 приходится ждать по полчаса. 

Как сказал BNS глава координирующей работу Горячей линии Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис, даже увеличенное вдвое число сотрудников позволяет обслуживать лишь небольшую часть звонящих.

"Мы стартовали с 8 часов, звонков довольно много, всех мы точно не можем обслужить - о чем мы все время говорили (...). Посекундная нагрузка - от 250 до 400 звонков, да, в секунду. У нас на это почти 70 рабочих мест, так что люди отзываются по возможности, регистрируем", - сказал Н. Микелёнис.

Он выразил надежду, что большая часть регистрирующихся будет пользоваться также стартовавшей с понедельник системой регистрации в интернете, однако она действует с перебоями, потому звонков больше, чем ожидалось.

"Дозвонившись на линию, люди слышат информацию, сколько им придется подождать. Это время разное - от 15 минут до получаса, столько приходится человеку ждать. Пока сочувствия для нашей команды я не прошу, но поймите - мы сталкиваемся действительно с огромными вызовами и нагрузками", - добавил он.

По словам Н. Микелёниса, с понедельника посменно с регистрацией на вакцинацию от COVID-19 на Горячей линии работает в общей сложности 120 новых сотрудников, на этой неделе планируется принять еще 120 человек, которых делегируют самоуправления, они начнут работать со следующей недели на удаленной основе.

Планируется, что регистрацию будут осуществлять в общей сложности 360 штатных сотрудников, работающих посменно, часть их будет работать на удаленной основе.

Стартовавшая в понедельник всеобщая электронная система регистрации по COVID-19 действует с перебоями, к ней сложно подключиться.

"Производитель наблюдает за системой и принимает меры. Но, с другой стороны, это значит, что люди регистрируются. Есть и альтернатива - регистрироваться по телефонному номеру", - сказала BNS пресс-атташе министра здравоохранения Айсте Шукшта.

На этой неделе в стране будет проходить всеобщая вакцинация жителей в возрасте старше 45 лет. В некоторых самоуправлениях вакцинация жителей этой возрастной группы началась еще раньше. Массовая вакцинация всех желающих жителей страны в возрасте 16 лет и старше начнется с 31 мая.

Вакцинация
Вакцинация
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вакцинация
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