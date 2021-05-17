Римвидас Валатка. Понтий Пилат умывает руки

Не проходит и дня, чтобы мы не слышали напоминания врачей - тщательно мойте руки, проветривайте помещение. Трудно сказать, изменились ли гигиенические привычки во время пандемии. Еще никто этого вопроса не исследовал. Но даже без исследований ясно, что в одной области мы очень быстро умываем руки. Это моббинг.

Молодой анестезиолог Шяуляйской больницы покончила жизнь самоубийством. Она испытывала постоянное давление со стороны своего руководства. Выросшая и получившая высшее образование в свободной Литве, она не была покорной. Защищала свои права. Сражались с угнетателями из-за непрозрачных графиков, фальсификации и приписки часов в расписаниях дежурств.

За это попала в немилость администрации. Врачу пришлось ходить на встречи с руководителями больницы с юристом. В государственном учреждении! В конце концов ее уволили с записью, что она сама подделывала документы. А это мешает врачу устроиться на работу за границей.

Прощальное письмо врача в полицию передали ее родственники. С именами угнетателей. Повторим про себя тихо: это не контора фуристов с несколькими тракторами. Государственное медицинское учреждение.

Пятый день после страшного события, пишут СМИ, закипает фейсбук. Что говорит государственное учреждение? Может быть, директор больницы Ремигиюс Мажейка осудил мафию, посыпав голову пеплом, что, дескать, просмотрел?

Ничуть. Больница опубликовала заявление, в котором грозит всем, кто может быть возмущен моббингом. «Пожалуйста, воздержитесь от неэтичных комментариев и необоснованных утверждений, врач была уволена из Шяуляйской республиканской больницы из-за серьезного нарушения служебных обязанностей», - говорится в госучреждении, где молодой врач была доведена до суицида.

Вместо того, чтобы признать проблему, пообещать расследовать все случаи моббинга на работе и предотвратить этот авторитарный реликт, ну, по крайней мере, выразить крупицу сочувствия, которое веками было неписаным правилом в Литве, - заявление о том, что жираф Шяуляйской больницы большой, ему видней, поэтому отстаньте, ведь жертва была уволена по статье.

Что по этому поводу думает министр здравоохранения Арунас Дулькис? Премьер-министр? Мы не знаем. Молчит министр и премьер молчит. Моббинг - такая рутина, что высокопоставленным чиновникам из-за этого не стоит даже открывать рот.

Подумать только, молодой врач покончила жизнь самоубийством. Полтора года назад в Вильнюсской больнице скорой помощи покончил жизнь самоубийством молодой хирург, который не выдержал притеснения заведующего отделением. Не перенёсшая моббинга медсестра скорой помощи Скуодаса оказалась в больнице. Как много молодых медиков терпят угнетение, медленно ступая на эшафот, одному богу известно.

Только не волнуйтесь, это пройдет, как и в прошлый раз прошло, - говорят советники правительства по связям с общественностью. Напоминая, что лучшие связи с общественностью правительства на протяжении нескольких тысячелетий были связаны с мытьем рук.

Как свидетельствует Евангелие от Матфея, Понтий Пилат не видя вины Христа, но видя, что смятение усиливается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: «невиновен я в крови Праведника Сего».

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.