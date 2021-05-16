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2021.05.16 11:54

СМИ: Лукашенко в мае в третий раз за 3 месяца посетит Россию

Радио «Cвобода»2021.05.16 11:54
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце мая посетит Россию, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Москве и Минске. Это будет третья поездка Лукашенко в Россию с начала года. К осени, как утверждают собеседники "Коммерсанта", стороны должны согласовать так называемые "дорожные карты" по интеграции, которые теперь именуются "союзными программами".

О том, что Лукашенко и президент России Владимир Путин, последний раз проводившие переговоры 22 апреля, скоро встретятся, сообщалось на прошлой неделе. Точная дата, однако, пока не известна.

Путин и Лукашенко ведут переговоры с глазу на глаз, а об их содержании практически не сообщается - кроме слов о том, что обсуждаются "фундаментальные вещи" и "острые вопросы".

Из 28 программ по интеграции 26 уже одобрены, о двух — налогово-таможенной и нефтегазовой - переговоры пока продолжаются. Россия стремится увязать снижение цены на газ для Беларуси с унификацией таможенной и налоговой систем двух стран.

О том, ведутся ли какие-то переговоры о политической интеграции, не сообщается. Ранее Минск и Москва это отрицали.

В условиях западных санкций против ряда белорусских чиновников и компаний, которые стали реакцией на фальсификации на выборах президента Беларуси и подавление акций протеста в стране, белорусская экономика оказывается всё более зависимой от российской - отмечают аналитики. 15 мая Лукашенко издал указ о размещении в России государственных облигаций на сумму до 100 миллиардов рублей сроком обращения на менее трёх лет. Средства привлекаются для рефинансирования уже имеющихся долговых обязательств Беларуси.

Радио Свобода

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
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