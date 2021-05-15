Защитники семейных ценностей благодарят Паксаса и признаются в ненависти к геям

Защищать традиционную семью от чуждой идеологии – с такой миссией прибыли в столичный парк Вингис участники «Великого марша в защиту семьи».

В вильнюсском парке Вингис проходит «Великий марш в защиту семьи», организаторы которого заявляют, что хотят защитить традиционные семейные ценности.

Участники мероприятия начали свой путь с Клайпеды, и по дороге в Вильнюс к ним присоединялись жители других городов.

Некоторые участники марша не только держат в руках литовские триколоры и исторические флаги Витис, но и одеты в национальные костюмы. В парке звучат литовские песни, скандируется название Литвы.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Портал LRT.lt побеседовал с некоторыми участниками марша. Лаура, приехавшая из Паланги, говорит, что семья – это величайшая ценность, сохранение которой отвечает общественным интересам всей Литвы.

«Мы должны защищать [семью] любой ценой. Это утроба, в которой рождается сила человека, закаляется его дух. [...] Насколько крепка семья, настолько силен человек. Мы неизбежно должны защищать то, что создано природой», - говорит Лаура.

Девушка добавляет, что она «не против гомосексуалистов» и испытывает к ним сочувствие, но выступает против идеологии.

«Проактивная идеология сексуальной идентичности или ранняя сексуализация детей – я этого не поддерживаю. Хочу прийти сюда и мирно выразить свою позицию», - говорит Лаура.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Иные участники марша открыто демонстрировали ненависть.

«Я хочу бороться за дружную семью, а не за «пидарасов». Извините, говорят, это слово больше нельзя использовать, но я буду его использовать, потому что оно миллионы лет использовалось», - не скрывает раздражения пожилой Альгирдас.

Он называет ЛГБТ-сообщество извращенцами и не скрывает своего отношения.

«Геев ненавижу, расстрелял бы их всех», - повторяет Альгирдас.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

К участникам марша присоединились Моника и Эгле из Мариямполе. На вопрос, почему они приехали в Вильнюс, отвечают лаконично: «Потому что семья должна быть семьей. [...] Мы за семью, традиционную семью».

Им вторит Лайма, приехавшая из Шяуляй. Она говорит, что защищает семью «от чуждой идеологии», и добавляет, что, по ее ощущению, власти не прислушиваются к людям.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

По наблюдению портала LRT.lt, мало кто из участников марша имеет на себе защитную маску.

Со сцены также доносились благодарности в адрес отстраненного президента Роландаса Паксаса, который был «единственным президентом», поддержавшим марш. Над магистралью Вильнюс-Каунас, приветствуя участников марша, пролетела группа акробатического пилотирования из трех самолетов, одним из которых как раз и управлял Р. Паксас.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Организаторы мероприятия называют себя Саюдисом семей. Им руководит активист Раймондас Гринявичюс, который ранее ходатайствовал перед Сеймом об отстранении Томаса Витаутаса Раскявичюса от должности председателя парламентского комитета по правам человека.

Среди других организаторов мероприятия – комик Артурас Орлаускас, главный редактор газеты «Respublika» Витас Томкус и журналист Криступас Кривицкас.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

На мероприятие были приглашены иерархи костела, а также спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните и президент Гитанас Науседа. Конференция епископов Литвы распространила заявление о том, что церковные лидеры не будут участвовать в марше. В. Чмилите-Нильсен также заявила, что не намерена присутствовать на мероприятии.

По словам И. Шимоните, семьи разрушают не сексуальные меньшинства или инакомыслящие люди, а личные установки отдельных людей.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Во время мероприятия к участникам заочно обратился президент страны Гитанас Науседа. Видеозапись его выступления показали в парке Вингис.

«Люди из разных уголков Литвы собираются сегодня в Вильнюсе, потому что хотят говорить о том, что для них важно – о семье, о ее поддержке. Признаюсь, что для благосостояния семей мы сделали еще слишком мало. Да, у нас есть детские деньги, единовременные выплаты, мы шире открываем возможности получения образования для детей из малообеспеченных семей. Однако молодые семьи сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь совместить работу и воспитание детей, особенно сейчас, когда пандемия истощает наше терпение и силы. Государство должно им помочь», - сказал президент.

Gitanas Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Мы должны законодательно урегулировать вопросы совместной жизни лиц одного пола, уважая их право на получение информации о состоянии здоровья партнера, право на получение наследства и учитывая другие важные вопросы. Однако это должно быть сделано в соответствии со статьей 38 Конституции Литовской Республики, которая гласит, что семья является основой общества и государства, а брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины», - сказал президент.

Слова Г. Науседы о законе о партнерстве были встречены аплодисментами.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

«До чего же докатилась Литва, если в День семьи, когда мы должны петь и танцевать, мы вынуждены собираться, чтобы защитить себя от недоразумений», - таким вопросом задался один из организаторов мероприятия Раймондас Гринявичюс.

Во время марша со сцены выступил ксендз Робертас Григас, сравнивший нынешнюю ситуацию с борьбой за независимость.

«Тогда мы защищались от чужеземных оккупантов, а теперь, к сожалению, должны защищаться от экспериментов власти, которая формально является избранной нами же. Может ли такое быть, чтобы собственная власть шла против жизненных интересов народа?» - говорил священнослужитель.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу вечером в парке Вингис дежурили многочисленные силы полиции (как в униформе, так и в штатской одежде), конная полиция, кинологи, полицейские волонтеры. За ситуацией с воздуха наблюдал пограничный вертолет. Точное количество задействованных полицейских не разглашается.

„Didysis šeimos gynimo maršas“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В ответ на это событие, в столице одновременно проходят три акции, направленные против этого марша.