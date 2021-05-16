Не помогло и предупреждение Шимоните – сотни литовцев снова поверили интернетным мошенникам

В Фейсбуке появился не один пост, в котором от имени торговой сети «Lidl Lietuva» призывают участвовать в конкурсах, а также создано несколько аккаунтов, имитирующих это предприятие.
Почерк мошенников известен: создаются аккаунты, предлагающие комментировать посты в социальной сети и выигрывать деньги. Скопированы название предприятие, логотип и даже его реклама – конкурс, который действительно проводится.
В одном из постов предлагается выиграть «конверт с 2 000 евро наличными», в другом – 3 000 евро.
LRT.lt уже сообщал, что по тому же принципу действовали и мошенники, воспользовавшиеся именем премьер-министра Ингриды Шимоните. Прокомментировав такой пост, люди получают автоматическое сообщение, в котором предлагается открыть ссылку. По мнению экспертов, вполне вероятно, что таким образом жителей атакуют мошенники: нажав на полученную ссылку, человек может быть перенаправлен на поддельную страницу банка, там у него могут выведать данные е-банкинга, необходимые якобы для того, чтобы перевести деньги. Возможны и более сложные атаки, когда присваивается личные данные доверчивых людей.
Хотя сама премьер-министр тогда предостерегала от доверия к мошенникам, несколько сотен пользователей социальных сетей снова попались на крючок – поверили, что, участвуя в конкурсе, объявленном на аккаунте неясного происхождения, они смогут выиграть деньги.
Мошенники постоянно покушаются на известные имена
В Фейсбуке существует не один очень похожий аккаунт – все они используют имена известных людей и предоставляют возможность выиграть деньги. Такие аккаунты должны вызывать подозрения из-за неправильного языка, грамматических ошибок, а также из-за того, что были созданы всего несколько дней назад. Мошенников выдает и то, что для написания имен аккаунтов часто используются необычные шрифты.
Представители розничной сети «Lidl Lietuva» заявляют, что это уже не первый раз, когда мошенники используют известный бренд.
«Об этих фиктивных конкурсах мы знаем и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее заблокировать поддельные аккаунты. В последнее время таких попыток мошенничества, под прикрытием нашего имени, было и больше, поэтому мы по своим информационным каналам постоянно призываем людей быть бдительными и всегда проверять информацию на нашем официальном сайте и в наших официальных аккаунтах в социальных сетях», - сказал руководитель департамента корпоративных дел и коммуникации торговой сети «Lidl Lietuva» Валдас Лопета.