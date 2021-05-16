Не помогло и предупреждение Шимоните – сотни литовцев снова поверили интернетным мошенникам

В Фейсбуке появился не один пост, в котором от имени торговой сети «Lidl Lietuva» призывают участвовать в конкурсах, а также создано несколько аккаунтов, имитирующих это предприятие.

Почерк мошенников известен: создаются аккаунты, предлагающие комментировать посты в социальной сети и выигрывать деньги. Скопированы название предприятие, логотип и даже его реклама – конкурс, который действительно проводится.

В одном из постов предлагается выиграть «конверт с 2 000 евро наличными», в другом – 3 000 евро.

Sukčiai feisbuke / LRT.lt fotomontažas

LRT.lt уже сообщал, что по тому же принципу действовали и мошенники, воспользовавшиеся именем премьер-министра Ингриды Шимоните. Прокомментировав такой пост, люди получают автоматическое сообщение, в котором предлагается открыть ссылку. По мнению экспертов, вполне вероятно, что таким образом жителей атакуют мошенники: нажав на полученную ссылку, человек может быть перенаправлен на поддельную страницу банка, там у него могут выведать данные е-банкинга, необходимые якобы для того, чтобы перевести деньги. Возможны и более сложные атаки, когда присваивается личные данные доверчивых людей.

Хотя сама премьер-министр тогда предостерегала от доверия к мошенникам, несколько сотен пользователей социальных сетей снова попались на крючок – поверили, что, участвуя в конкурсе, объявленном на аккаунте неясного происхождения, они смогут выиграть деньги.

Parduotuvė „Lidl“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Мошенники постоянно покушаются на известные имена

В Фейсбуке существует не один очень похожий аккаунт – все они используют имена известных людей и предоставляют возможность выиграть деньги. Такие аккаунты должны вызывать подозрения из-за неправильного языка, грамматических ошибок, а также из-за того, что были созданы всего несколько дней назад. Мошенников выдает и то, что для написания имен аккаунтов часто используются необычные шрифты.

Представители розничной сети «Lidl Lietuva» заявляют, что это уже не первый раз, когда мошенники используют известный бренд.

Sukčiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Об этих фиктивных конкурсах мы знаем и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее заблокировать поддельные аккаунты. В последнее время таких попыток мошенничества, под прикрытием нашего имени, было и больше, поэтому мы по своим информационным каналам постоянно призываем людей быть бдительными и всегда проверять информацию на нашем официальном сайте и в наших официальных аккаунтах в социальных сетях», - сказал руководитель департамента корпоративных дел и коммуникации торговой сети «Lidl Lietuva» Валдас Лопета.