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2021.05.15 11:25

Вильнюс встречает участников «Великого марша в защиту семьи»: «Вильнюс любит все семьи»

LRT.lt2021.05.15 11:25
R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
R. Šimašiaus pasidalinta nuotr. / „Facebook“ nuotr.

В субботу мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в своем Facebook-аккаунте поделился фотографией, на которой показано, как столица будет встречать участников «Великого марша в защиту семьи».

На фото виден информационный щит со светящейся надписью: «Вильнюс любит все семьи».

«Встречаем гостей Вильнюса. Доброй субботы всем», - подписал фотографию Р. Шимашюс.

Pasitinkame Vilniaus svečius. Gero šeštadienio visiems 😉

Posted by Remigijus Šimašius on 2021 m. gegužės 14 d., penktadienis

LRT.lt напоминает, что в субботу в Вильнюсе организуют «Великий марш в защиту семьи», участники которого хотят выразить протест против Стамбульской конвенции и других инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи. В тот же день в столице пройдет несколько акций против этого марша.

Планируется, что участники мероприятия будут двигаться из Клайпеды, а по пути к ним присоединятся участники из других регионов страны. Кульминацию мероприятия планируется провести в 18:00 в вильнюсском парке Вингис.

R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
1 / 1„Facebook“ nuotr.
R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
# Литва
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