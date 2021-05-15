Вильнюс встречает участников «Великого марша в защиту семьи»: «Вильнюс любит все семьи»

В субботу мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в своем Facebook-аккаунте поделился фотографией, на которой показано, как столица будет встречать участников «Великого марша в защиту семьи».

На фото виден информационный щит со светящейся надписью: «Вильнюс любит все семьи».

«Встречаем гостей Вильнюса. Доброй субботы всем», - подписал фотографию Р. Шимашюс.

LRT.lt напоминает, что в субботу в Вильнюсе организуют «Великий марш в защиту семьи», участники которого хотят выразить протест против Стамбульской конвенции и других инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи. В тот же день в столице пройдет несколько акций против этого марша.

Планируется, что участники мероприятия будут двигаться из Клайпеды, а по пути к ним присоединятся участники из других регионов страны. Кульминацию мероприятия планируется провести в 18:00 в вильнюсском парке Вингис.