Прокуратура России потребовала запретить рекламу Dolce & Gabbana с целующимися девушками

Прокуратура в Санкт-Петербурге обратилась в Октябрьский районный суд с требованием запретить в России видео с целующимися девушками из рекламы итальянского дома моды Dolce & Gabbana, выложенное в инстаграме. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В видео прокуроры обнаружили информацию, "отрицающие семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", говорится в сообщении. Ролик выложен ещё 13 февраля, как он привлёк внимание российского ведомства — не уточняется.

В сообщении D&G в инстаграме сказано, что видео вдохновлено рекламой дома 90-х годов и продолжает праздновать любовь. В записи выражается поддержка американской некоммерческой организации "Тревор", деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТК+ сообщества.

Радио Свобода