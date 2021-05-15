Новости

2021.05.15 10:25

Китай впервые сумел посадить аппарат на Марс

Радио «Cвобода»2021.05.15 10:25
Фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвэнь-1"
Фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвэнь-1" / фото AP

Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету.

Спускаемый модуль китайского аппарата "Тяньвэнь-1" в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая.

На борту спускаемого аппарата — первый китайский марсоход "Чжужун". Предполагается, что шестиколёсный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных.

Марсоход оборудован двумя оптическими и одной мультиспектральной камерами, метеостанцией, анализатором грунта, георадаром и магнитометром. Электроэнергией он должен обеспечивать себя с помощью солнечных батарей, а связь с Землей вести через орбитальный зонд, который должен провести на орбите порядка трёх лет.

Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году это впервые удалось сделать Советскому Союзу с аппаратом "Венера-7". Первая успешная посадка США удалась в 1976 году, на марс, с аппаратом "Викинг-1".

Радио Свобода

Фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвэнь-1"
Фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвэнь-1"
1 / 1фото AP
Фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвэнь-1"
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
5 мин. назад

Вильнюс встречает участников «Великого марша в защиту семьи»: «Вильнюс любит все семьи»

Milano mados savaitė, „Dolce & Gabbana“
45 мин. назад

Прокуратура России потребовала запретить рекламу Dolce & Gabbana с целующимися девушками

Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą
55 мин. назад

Конституционный суд оценит, можно ли человека, отказавшегося провериться на COVID-19, отстранять от работы

Šaudynės Rusijos Kazanės miesto mokykloje
1 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Как Россия реагирует на акт насилия в школе

Karantinas Vilniuje
1 ч. назад

В Литве за сутки – 1 141 случай COVID-19, скончалось 2 человека

Protestas prieš karantino ribojimus Vilniuje
2 ч. назад

В Вильнюсе организуют «Великий марш в защиту семьи» и акции, направленные против него

Kauno ledo rūmų vakcinavimo centras
2 ч. назад

От COVID-19 вакцинирована уже треть жителей Каунасского района

Į Venesuelą atgabentos „Sputnik V“ vakcinos
2 ч. назад

Статья в Lancet ставит под сомнение достоверность данных о "Спутнике V"

Rusija; Kremlius
2 ч. назад

Россия официально признала США и Чехию недружественными странами

Радар
16 ч. назад

В Вильнюсском районе со столба срезали и сожгли радар

Daugiabutis
5
2021.05.14 12:36

Вильнюс обещает амбициозный проект модернизации жилых районов: что изменится?

5
Протест
2021.05.14 15:08

«Марш в защиту семьи» расколол Литву: кто организует и против чего будут протестовать?

2021.05.14 11:34

Группа эпидемиологов и биологов из разных стран ставит под сомнение достоверность данных о "Спутнике V"

Висагинас
2021.05.14 14:34

Литва: меньше всего привитых - в Висагинасе и Шальчиникай

Protestas prieš karantino ribojimus Vilniuje
2021.05.15 09:24

В Вильнюсе организуют «Великий марш в защиту семьи» и акции, направленные против него

Радар
2021.05.14 18:52

В Вильнюсском районе со столба срезали и сожгли радар

Karantinas Vilniuje
2021.05.15 10:10

В Литве за сутки – 1 141 случай COVID-19, скончалось 2 человека

Izraelio antskrydis Gazos Ruože
2021.05.14 13:13

Конфликт на Ближнем Востоке: армия Израиля провела крупную операцию против целей в секторе Газа

Радио "Свобода"
2021.05.14 15:26

Судебные приставы пришли в московский офис Радио Свобода

Коронавирус в Украине
2021.05.14 17:28

Литва поделится вакцинами от коронавируса с Украиной, Грузией, Молдовой