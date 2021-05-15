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2021.05.15 10:35

КС оценит, можно ли человека, отказавшегося провериться на COVID-19, отстранять от работы

Milena Andrukaitytė, BNS2021.05.15 10:35
Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą
Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Конституционный суд принял к рассмотрению вопрос, может ли работник, отказавшийся провериться на наличие инфекционного заболевания, быть уволен с работы без выплаты заработной платы.

Конституционный суд сообщил, что по просьбе группы оппозиционных членов Сейма начнет рассматривать конституционность соответствующих положений закона, принятых во время коронавирусной пандемии.

Представители оппозиции просят суд вынести решение о том, не противоречит ли подобное регулирование конституционному положению о том, что "каждый человек может свободно выбирать работу и бизнес, ему должны быть предоставлены подходящие, безопасные и здоровые условия труда, он должен получать за свою работу справедливую оплату".

В конце марта Сейм принял поправки к закону о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, которые позволяют правительству обязать работников определенных секторов проходить обязательное периодическое тестирование на COVID-19.

В соответствии с поправками, в случае возникновения чрезвычайной ситуации правительство может установить перечень сфер деятельности, где разрешается работать только тем людям, которые прошли предварительную проверку и впоследствии также периодически проверяются на наличие болезней.

Работник, отказавшийся от проверки или не прошедший проверку без очень веских причин, в зависимости от характера работы, переводится на дистанционную работу или назначается на другую должность на том же рабочем месте.

Если такой возможности нет, он может быть отстранен от работы без выплаты заработной платы до того дня, пока не проверится на наличие инфекционного заболевания.

Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą
Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Konstitucinis teismas skelbia nuosprendį dėl seimo įsteigtos komisijos tirti LRT veiklą
# Литва
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R. Šimašiaus pasidalinta nuotr.
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