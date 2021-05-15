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2021.05.15 13:45

Focus: Грета Тунберг злоупотребляет своей известностью для разжигания ненависти к Израилю

Focus, InoPressa2021.05.15 13:45
Greta Thunberg
Greta Thunberg / AP nuotr.

"Грета Тунберг покорила многих людей своей борьбой против изменения климата. Теперь же климатическая активистка использует свою известность для распространения ненависти к Израилю. Все, кто будет, ликуя, приветствовать Тунберг и ее немецких наместников на будущих демонстрациях движения Fridays For Future (FFF), должны знать: тем самым они поддерживают усилия палестинцев-террористов по уничтожению Израиля и его народа", - пишет немецкий журнал Focus.

"Грета Тунберг - кумир миллионов молодых людей во всем мире. Только в "Твиттере" у нее более 5 млн подписчиков. Побеседовать с ней стремятся главы правительств и руководители корпораций, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель. Ее буквально обхаживают многие люди, стоящие у власти, - пишет журналист Хуго Мюллер-Фогг. - (...) Это одна Грета Тунберг. Другая Грета Тунберг не имеет никакого отношения к экологии и предотвращению климатической катастрофы. Другая Грета Тунберг поддерживает террор ХАМАСа против Израиля, распространяя в "Твиттере" сообщения ненавистников Израиля. Например, твит канадки Наоми Кляйн, обвиняющей Израиль в совершении "одного военного преступления за другим".

"Кляйн является активной сторонницей кампании BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, "Бойкот, изоляция и санкции"), которая стремится нанести ущерб израильскому государству в экономическом, культурном и политическом плане. Движение FFF также поддерживает BDS. В понедельник на странице FFF в Instagram появилось несколько сообщений, обвиняющих Израиль в недавней эскалации. В них Иерусалим также обвиняется в "этнической чистке" и звучат призывы к бойкоту Израиля".

В германском подразделении FFF также состоят левые радикалы, "которые не скрывают своих симпатий к террористической организации ХАМАС. Снова и снова из уст этих левых радикалов звучат антисемитские заявления", пишет издание.

Как заметила газета Die Welt, "возможно, подрыв Fridays for Future радикальными идеологами уже давно идет полным ходом". "Именно немцы всех возрастов не должны допустить, чтобы их использовали в политических целях под знаменем климатической политики - именно против евреев", - заключает Focus.

InoPressa

Greta Thunberg
Greta Thunberg
1 / 1AP nuotr.
Greta Thunberg
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