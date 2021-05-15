Bild: Кремлевская кампания против Бербок

"Насколько велико влияние Москвы на Берлин? И как далеко оно зайдет после выборов в бундестаг? - задается вопросами немецкий таблоид Bild. - Критик Путина Михаил Ходорковский дал четкий ответ, выступая в Европарламенте: по его словам, Кремлю удалось проникнуть во "внутренний круг" канцлера Меркель. По мнению экспертов, Москва начала кампанию против "зеленых" - из страха перед эпохой после Меркель".

"Конкретных имен из окружения Меркель экс-олигарх Ходорковский не назвал, но, по информации Bild, речь идет как о ведомстве канцлера, так и о партии ХДС".

"То, что Кремль делает в отношении Европы, сводится к новому этапу холодной войны", - заявил Ходорковский в понедельник на слушаниях Комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, специального комитета Европарламента".

"Прежде всего Германия является мишенью российских атак", - сказал он.

"Такого же мнения придерживаются и западные аналитики. В частности, по их словам, центральное значение для Москвы имеет партия "зеленых". После смены поколений они начали жесткий курс против Москвы, - отмечает издание. - (...) Верх взяла новая критически настроенная к Москве группа вокруг кандидата в канцлеры Анналены Бербок и "зеленого" депутата Европарламента Свена Гигольда, а также эксперта по внешней политике Джема Оздемира".

"Оздемир не удивлен кампанией Кремля против Бербок: "Мы явно поддерживаем оппозиционного политика Алексея Навального и занимаем четкую позицию против "Северного потока-2". Путину это не нравится".

"Бербок, добавил Оздемир, "не нежничает с диктаторами".

"Кремль будет использовать любые средства, чтобы не допустить "зеленых" в правительство. Я могу только посоветовать всем демократам не участвовать в грязной кампании Путина. Немецкий бундестаг избирается в Германии, поэтому давайте, пожалуйста, проведем избирательную кампанию здесь, а не в Москве, Анкаре или Пекине", - заявил политик в разговоре с Bild.

"С новыми "зелеными" выборы в бундестаг, которые пройдут осенью, могут стать для Москвы реальной опасностью, - отмечает издание. - Для Москвы речь идет о победе или поражении на выборах в Берлине. Ведь одержать верх может новое поколение, которое видит в кремлевских правителях тех, кем они были и раньше: врагов демократии. Угрозу свободному Западу. Власть, которая отмывает свои миллиарды в Германии и на Западе и которая уже много лет снова атакует, используя хакеров и вторгаясь на Украину. Власть, которая открыто убивает в Западной Европе".

"Для Москвы на карту поставлено многое - в том числе и то, как Кремль будет зарабатывать деньги в течение следующих 30 лет. На кону стоит "Северный поток-2". (...) Но именно со стороны выступающих в защиту климата "зеленых" ему грозит опасность: их кандидат на должность канцлера Анналена Бербок однозначно выступает против "Северного потока" и за отказ от этого проекта. И она видит в путинской Москве потенциальную угрозу".

"По информации Bild, в Москве уже несколько месяцев работают над кампанией против "зеленых", в частности над кампанией против Бербок. (...)"Цель - дискредитировать кандидата "зеленых" на пост канцлера", - говорят в кругах безопасности НАТО. "Ни политическое руководство России, ни аффилированные с ним сырьевые концерны не рады ответственной роли "зеленых" в сферах внешней политики, политики безопасности и энергетики", - говорится в англоязычном анализе европейских служб безопасности, с которым удалось ознакомиться Bild".

"Хотя в последнее время Путин в телефонных разговорах с Ангелой Меркель заверял, что не будет оказывать прямого влияния на выборы в Германии, Берлин и другие западные столицы не придают этому никакого значения. В том числе из-за известной поддержки партии АдГ и Левой партии", - говорится в публикации.

"По мнению западных аналитиков, Москва рассчитывает на "прогрессивную европеизацию внешней политики и политики безопасности под эгидой "зеленых". А это противоречит стратегии Москвы по расколу и ослаблению ЕС путем укрепления " особых двусторонних отношений" с отдельными правительствами, например, в Венгрии, Чехии и Словакии".

"В российском посольстве в Берлине, сообщает немецкий эксперт по спецслужбам, существует система патронажа важных партий", но "несмотря на все успехи Москвы и ее агентов влияния, ей пока не удалось серьезно закрепиться в непосредственном окружении Бербок и смягчить ее жесткую позицию, направленную против "Северного потока-2" и в защиту Украины", передает Bild.

InoPressa