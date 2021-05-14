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2021.05.14 15:26

Судебные приставы пришли в московский офис Радио Свобода

"Настоящее время"2021.05.14 15:26
Радио "Свобода"
Радио "Свобода" / Скриншот страницы

Сегодня представители Главного управления службы судебных приставов по городу Москве вручили в Московском бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода уведомление о возбуждении исполнительного производства по 10 судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС".

Общая сумма штрафов по этим решениям составляет 5 миллионов рублей.

Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали. Об этом сообщает Радио Свобода.

Проекты Радио Свобода внесены Минюстом России в перечень СМИ – иностранных агентов в 2017 году. Медиакорпорация неоднократно подчеркивала, что не считает себя "агентом" какого-либо иностранного государства, поскольку ее редакционная политика полностью независима, но при этом соблюдаются все требования российского законодательства. В России интересы Радио Свобода представляет ООО "РСЕ/РС".

Когда в 2020 году Роскомнадзор потребовал особым образом маркировать материалы "иностранных агентов", Радио Свобода отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику и нарушение Конституции России. После этого на ООО "РСЕ/РС" и ее гендиректора Роскомнадзор начал составлять протоколы о нарушениях и направлять их в суд.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Министерством юстиции в 2017 году в список СМИ – "иностранных агентов", новых правил маркировки публикаций. РСЕ/РС, соблюдавшая все нормы российского законодательства, отказалась выполнять эти требования, расценивая их как попытку вмешательства в редакционную политику.

Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 миллионов рублей.

ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы согласно российскому законодательству, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных апелляций.

В середине апреля 2021 года ООО "РСЕ/РС" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой из-за нарушения права на свободу слова российскими властями. РСЕ/РС просит принять срочные меры, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении нее.

"Настоящее время"

Радио "Свобода"
Радио "Свобода"
1 / 1Скриншот страницы
Радио "Свобода"
# В мире# Россия
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