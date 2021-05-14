Новости

2021.05.14 12:36

Вильнюс обещает амбициозный проект модернизации жилых районов: что изменится?

Радио LRT, LRT.lt2021.05.14 12:36
Daugiabutis
Daugiabutis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Самоуправление Вильнюса планирует в литовской столице серьезные изменения. К 2030 году здесь обещают реализовать проект модернизации построенных в советское время жилых районов «Город+». 

С его реализацией районы города изменятся до неузнаваемости, стоимость недвижимости вырастет, а дома, оставшиеся без надзора, ждет печальное будущее - их могут снести.

Программа проекта будет состоять из 4 направлений: лучшие дома, уютные дворы, жилые улицы и создание идентичности района.

«Будет меньше терпимости к ненадлежащему содержанию балконов, лифтов, крыш и стен. Люди часто говорят: «Давайте сэкономим». Боковая квартира у соседей, это их проблема. Вот крыша на пятом этаже плохая, то, что она протекает не моя проблема. Такой толерантности будет меньше. Мы потребуем, чтобы эти вопросы решались", - говорит мэр Вильнюса Ремигиуюс Шимашюс.

MIESTAS+ programa
MIESTAS+ programa / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Муниципалитет Вильнюса в течение десятилетней городской программы планирует отремонтировать квартиры, дома, дворы, улицы жилых районов и создать в них центры притяжения и самобытности.

Муниципалитет обещает предоставить жителям типовые проекты реконструкции квартир и домов, разрешить установку террас возле дома, расширить квартиры балконами, создать жилые дворы, превратить улицы в пространства для городской жизни.

Шимашюс: "чтобы люди не говорили - поехали в город"


"Этот проект является одной из моих амбиций, чтобы в советское время построенные жилые районы стали нормальными, городскими. Чтобы люди, которые живут в Каролинишкес, Шнипишкес, Фабиенишкес или другом районе не говорили - поехали в город, а чувствовали, что они сами живут в нем", - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ Ремигиюс Шимашюс.

Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Он акцентирует, что город - это система общественных пространств - улиц и более частных пространств - дворов.

"В советское время система отказалась от дворов, магазинов на первом этаже, нормальных улиц, мы хотим это вернуть. Мы будем финансово поддерживать людей, а также ведем переговоры с центральными властями, чтобы было изменено регулирование и мы бы могли строить такой город", - говорит мэр.

В первую очередь, акцентирует мэр, речь идет об инфраструктуре вокруг дома.

"К примеру, улица Наугардуко как и все советские улицы была слишком широкой, а сейчас там больше зелени, велосипедных дорожек, мест, где можно провести время, больше пешеходов и для всего этого там хватает пространства. В Каролинишкес появились дворы в которые люди могут отпустить детей погулять, а есть решения советского периода, где двора как такого нет, вместо него - обычная парковка.

Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Шешкине есть Saulės takas и мы там уже сделали реконструкцию. Возле пешеходно-велосипедной дороги там больше 30 домов, лишь 1 из них обновлен, конечно, он выглядит чуть лучше остальных, но люди радуются жизни в своем районе даже без обновленного фасада дома", - говорит Р.Шимашюс.

По его словам, в столице есть районы с обновленными домами, но уровень жизни людей остался прежним.

"Двор и то, что мы видим в окно, намного важнее, чем то, что расходы на отопление сократились на 20%. Особенно сейчас, когда цены за отопление стали в два раза ниже, чем 10 лет назад, а заработная плата и пенсия выше. Если люди хотят переделать свой двор, что-то перестроить, в таком случае, мы предлагаем субсидию в размере 10 евро за 1 кв. м. двора. Разумеется, все это стоит денег, но это просто более разумное распределение общественных денег", - подчеркивает мэр Вильнюса.

Daugiabutis
MIESTAS+ programa
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Daugiabutis
Daugiabutis
1 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
MIESTAS+ programa
MIESTAS+ programa
2 / 5Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
3 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
4 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
5 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Daugiabutis
MIESTAS+ programa
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
Projekto MIESTAS+ pristatymas
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Дмитрий Песков
2 мин. назад

Кремль отрицает планы присоединить "ЛНР" и "ДНР"

1 ч. назад

Группа эпидемиологов и биологов из разных стран ставит под сомнение достоверность данных о "Спутнике V"

1 ч. назад

В Литве - 1125 новых случаев коронавируса

Гинтаутас Мажейкис
"Близкая революция" 5
3 ч. назад
"Близкая революция"

Гинтаутас Мажейкис: в русских школах может быть панъевропейская русская культура или галлюцинации на тему ВКЛ

5
Вильнюсский аэропорт
3 ч. назад

Результаты аэропортов Литвы за апрель: восстановление авиации началось

В. Путин
4 ч. назад

Insider: семья помощника Путина владеет участками на 1 млрд рублей

AstraZeneca
18 ч. назад

Литва не будет менять порядок вакцинации препаратом AstraZenecа

М.Навицкене
19 ч. назад

Навицкене: в следующем году пенсии будут расти быстрее

Р.Карбаускис, С.Дмитриев, В.Успасских
20 ч. назад

В докладе Ходорковского не только Ушацкас: Кремль интересовали высокопоставленные литовские политики и компании

ЛРТ из Брюсселя
Antikorupcijos fondo (FBK) nufilmuota Rusijos prezidento Vladimiro Putino vila
20 ч. назад

Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"

Туристы в Вильнюсе
2021.05.13 13:09

Литва открывается для туристов из Израиля

Гинтаутас Мажейкис
"Близкая революция" 5
2021.05.14 09:47
"Близкая революция"

Гинтаутас Мажейкис: в русских школах может быть панъевропейская русская культура или галлюцинации на тему ВКЛ

5
Р.Карбаускис, С.Дмитриев, В.Успасских
2021.05.13 16:45

В докладе Ходорковского не только Ушацкас: Кремль интересовали высокопоставленные литовские политики и компании

ЛРТ из Брюсселя
М.Навицкене
2021.05.13 17:01

Навицкене: в следующем году пенсии будут расти быстрее

В. Путин
2021.05.14 08:23

Insider: семья помощника Путина владеет участками на 1 млрд рублей

Ассоциативное фото
2021.05.13 14:48

"Черный грибок" - редкое, но смертельно опасное осложнение Covid-19

Antikorupcijos fondo (FBK) nufilmuota Rusijos prezidento Vladimiro Putino vila
2021.05.13 16:09

Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"

Вакцинация в Litexpo
2021.05.13 13:46

В мае Литва получит 700 тысяч доз вакцины от COVID-19, в июне - 1 миллион

AstraZeneca
2021.05.13 17:52

Литва не будет менять порядок вакцинации препаратом AstraZenecа

Вильнюсский аэропорт
2021.05.14 08:57

Результаты аэропортов Литвы за апрель: восстановление авиации началось