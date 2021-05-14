Результаты аэропортов Литвы за апрель: восстановление авиации началось

По мере того, как в Европе набирают ход мероприятия по массовой вакцинации, в некоторых странах требования к путешественникам смягчаются, проблемы, возникшие в авиационном секторе в связи пандемией, начинают постепенно уходить, констатируют Аэропорты Литвы.

В сравнении авиационных потоков в трех аэропортах Литвы за март и апрель этого года, за последний месяц заметно увеличение числа пассажиров (рост на 30 проц.) и количества авиарейсов (16 проц.).

В апреле 2021 г. в аэропортах Литвы зафиксировано более 73 тыс. пассажиров (в марте было 56 тыс.), число пассажиров за последний месяц было почти на таком же уровне, как в октябре прошлого года.

Если сравнить апрель 2021 года с тем же рекордным месяцем 2019 г., общий пассажиропоток Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов все еще сильно снижен и достигает лишь около 14 проц. от месячного числа пассажиров два года назад.

Тем не менее, руководитель отдела Авиационных услуг аэропортов Литвы Ауримас Стиклюнас утверждает, что видимые тенденции указывают не только на постепенное восстановление спроса, но и улучшающееся предложение.

«Нам очень важно, что спрос растет вместе с предложением и рынок восстанавливается органично. Действующие в наших аэропортах авиакомпании за один только апрель увеличили предложение мест в самолетах почти на треть, это свидетельствует о том, что в секторе авиации сейчас царят настроения возрождения и компании интенсивно инвестируют для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки», - утверждает А. Стиклюнас в пресс-релизе.

В апреле, по сравнению с мартом этого года, количество перевезенных грузов в аэропортах Литвы почти не изменилось – в течение месяца перевезено почти 1800 тонн различных грузов.

Что надо знать перед авиарейсом?

Как уже сообщалось ранее, в мае из аэропортов Литвы будет осуществляться почти 40 прямых маршрутов по направлениям бизнес-поездок, отпуска и работы.

Аэропорты Литвы напоминают, что на момент применения порядка проверки дополнительных документов и справок о здоровье, процессы в аэропортах могут длиться дольше, чем перед пандемией.

Пассажиров просят оценить, сколько времени понадобится на проведение теста и получение результата, и соответственно добавить планируемое время к обычным рекомендациям касательно времени прибытия.

Также всем пассажирам рекомендуется поинтересоваться новейшими требованиями стран к приезжим. Советуется проверить информационные источники официальных институций другой страны, если есть потребность – поговорить с представителями авиакомпании, где приобретался билет.