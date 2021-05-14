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2021.05.14 08:23

Insider: семья помощника Путина владеет участками на 1 млрд рублей

Радио «Cвобода»2021.05.14 08:23
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Семья помощника президента России и бывшего министра транспорта Игоря Левитина владеет недвижимостью в Подмосковье на сумму около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает "The Insider".

В элитном коттеджном посёлке "Довиль" двумя соседними земельными участками с особняками владеют племянница и дочь помощника президента - Левитина Александра Леонидовна и Зверева Юлия Игоревна. Каждый участок занимает площадь в 25 соток. Земля с коттеджами оцениваются изданием на сумму от 534 до 549 миллионов рублей каждый. Так же дочь Левитина владеет пентхаусом в ЖК "Протопоповский". По информации "The Insider", он был построен по индивидуальному проекту для Управления делами президента.

Ранее издание "Важные истории" сообщало о том, что семья Левитина контролирует активы стоимостью не менее 300 миллионов долларов.

Игорь Левитин провел на госслужбе больше 16 лет. На посту министра с 2004 по 2012 год он неоднократно становился одним из самых состоятельных членов правительства. А в 2020 году, согласно декларации, получил 43 миллиона рублей – больше любого другого сотрудника президентской администрации.

Леонид Левитин с 1999 года по 2005 год зарабатывал в транспортных предприятиях, близких к группе компаний "Магистраль", на базе которой впоследствии возникла "Магистраль контейнерные линии".

Эта группа, занимавшаяся международными и внутрироссийскими перевозками грузов, была заметным игроком на рынке: у нее были свои представительства в азиатских странах, впоследствии появился и свой флот.

Радио "Свобода"

В. Путин
В. Путин
1 / 1AP nuotr.
В. Путин
# В мире# Россия
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