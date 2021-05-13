Новости

2021.05.13 17:52

Литва не будет менять порядок вакцинации препаратом AstraZenecа

Радио LRT2021.05.13 17:52
AstraZeneca
AstraZeneca / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство здравоохранения приняло решение продолжить вакцинацию препаратом компании AstraZenecа в том же порядке, как и раньше.

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки предоставленной Государственной службой по контролю за лекарственными средствами информации о зарегистрированных побочных реакциях на эту вакцину.

Это означает, что препаратом AstraZenecа будет по-прежнему иметь возможность вакцинироваться все население 18 лет и старше. Литва остается в числе 10 стран Европейского Союза, которые не вводят дополнительные возрастные ограничения для этой вакцины.

В Литве вакциной AstraZenecа на сегодняшний день было вакцинировано 270 тысяч жителей.

AstraZeneca
AstraZeneca
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
AstraZeneca
# "Коронный укол"
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba, – jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
М.Навицкене
1 ч. назад

Навицкене: в следующем году пенсии будут расти быстрее

Р.Карбаускис, С.Дмитриев, В.Успасских
1 ч. назад

В докладе Ходорковского не только Ушацкас: Кремль интересовали высокопоставленные литовские политики и компании

ЛРТ из Брюсселя
Antikorupcijos fondo (FBK) nufilmuota Rusijos prezidento Vladimiro Putino vila
2 ч. назад

Би-би-си: документы подтверждают выводы Навального о "дворце Путина"

Ассоциативное фото
3 ч. назад

"Черный грибок" - редкое, но смертельно опасное осложнение Covid-19

Вакцинация в Litexpo
4 ч. назад

В мае Литва получит 700 тысяч доз вакцины от COVID-19, в июне - 1 миллион

Туристы в Вильнюсе
5 ч. назад

Литва открывается для туристов из Израиля

И. Сталин, В. Черчилль и Ф. Рузвельт в Ялте в 1945 г.
5 ч. назад

Бывшие союзники продолжают споры: кто все-таки разбил Гитлера

Иван Колпаков
Интервью LRT.lt
7 ч. назад
Интервью LRT.lt

Главред "Медузы" Иван Колпаков: начало конца русской журналистики началось, когда Путин пришел к власти

Карантин в Вильнюсе
7 ч. назад

В Литве - 1136 новых случаев коронавируса

Витаутас Ландсбергис
8 ч. назад

Витаутас Ландсбергис обращается к борцам за семью: кто напал на семью и от кого ее нужно защищать?

Витаутас Ландсбергис
2021.05.13 10:11

Витаутас Ландсбергис обращается к борцам за семью: кто напал на семью и от кого ее нужно защищать?

Туристы в Вильнюсе
2021.05.13 13:09

Литва открывается для туристов из Израиля

Иван Колпаков
Интервью LRT.lt
2021.05.13 11:10
Интервью LRT.lt

Главред "Медузы" Иван Колпаков: начало конца русской журналистики началось, когда Путин пришел к власти

Выставка в вильнюсской ратуше
2021.05.13 08:45

Директор Центра Андрея Сахарова: в Литве сильно ощущаются угрозы, которые нам шлет Россия

В Вильнюсе - Международная Сахаровская конференция
Р.Карбаускис, С.Дмитриев, В.Успасских
2021.05.13 16:45

В докладе Ходорковского не только Ушацкас: Кремль интересовали высокопоставленные литовские политики и компании

ЛРТ из Брюсселя
Карантин в Вильнюсе
2021.05.13 10:23

В Литве - 1136 новых случаев коронавируса

Айрида Гинтаутайте
2021.05.13 09:32

Обладательница Золотого креста Айрида Гинтаутайте будет преподавать в ЕГУ: очень боюсь остановиться

Вакцинация в Litexpo
2021.05.13 13:46

В мае Литва получит 700 тысяч доз вакцины от COVID-19, в июне - 1 миллион

И. Сталин, В. Черчилль и Ф. Рузвельт в Ялте в 1945 г.
2021.05.13 12:21

Бывшие союзники продолжают споры: кто все-таки разбил Гитлера

Ассоциативное фото
2021.05.13 14:48

"Черный грибок" - редкое, но смертельно опасное осложнение Covid-19