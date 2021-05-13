Литва не будет менять порядок вакцинации препаратом AstraZenecа

Министерство здравоохранения приняло решение продолжить вакцинацию препаратом компании AstraZenecа в том же порядке, как и раньше.

Согласно сообщению, это решение было принято после оценки предоставленной Государственной службой по контролю за лекарственными средствами информации о зарегистрированных побочных реакциях на эту вакцину.



Это означает, что препаратом AstraZenecа будет по-прежнему иметь возможность вакцинироваться все население 18 лет и старше. Литва остается в числе 10 стран Европейского Союза, которые не вводят дополнительные возрастные ограничения для этой вакцины.



В Литве вакциной AstraZenecа на сегодняшний день было вакцинировано 270 тысяч жителей.