Новости

2021.05.13 13:09

Литва открывается для туристов из Израиля

BNS, LRT.lt2021.05.13 13:09
Туристы в Вильнюсе
Туристы в Вильнюсе / BNS

Поскольку на минувшей неделе Совет руководителей ЕС внес Израиль в список третьих стран, граждане которых могут прибывать в ЕС с туристическими целями, в Литве также отменяются ограничения для прибывающих жителей этой страны.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что данное решение поможет литовскому бизнесу.

"Разрешение прибывать в Литву туристам из третьих стран является на самом деле помощью нашему бизнесу. Особенно отрадно, что границы Европы и Литвы открылись для жителей Израиля – тесные связи стран, стабильно крепший до пандемии туризм, и сейчас позволяют надеяться на взаимную выгоду", – отметила в пресс-релизе А. Армонайте.

Совет ЕС каждые две неделе выдвигает рекомендации по вопросу поездок жителей третьих стран в ЕС. Ограничения в отношении граждан Израиля не применяются с минувшего четверга.

Кроме того, они не примеряются в отношении граждан Австрии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Китая (с условием, что это будет делаться на взаимных основаниях).

По данным агентства поощрения туризма в Литве Keliauk Lietuvoje, в Литве количество туристов из Израиля в 2015-2019 годах выросло на 92%.

Туристы в Вильнюсе
Туристы в Вильнюсе
1 / 1BNS
Туристы в Вильнюсе
# Литва
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