Новости

2021.05.13 10:23

В Литве - 1136 новых случаев коронавируса

LRT.lt2021.05.13 10:23
Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.  

За минувшие сутки было проведено 15 749 ПЦР-тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 583 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 262 335 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4071 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8219 смертей.

Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Карантин в Вильнюсе
# Литва
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