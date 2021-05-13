В Литве - 1136 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 15 749 ПЦР-тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 583 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 262 335 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4071 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8219 смертей.