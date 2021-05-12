Новости

2021.05.12 17:31

Правительство: темпы пандемии замедляются

BNS, LRT.lt2021.05.12 17:31
Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

Темпы пандемии замедляются, констатировало в среду правительство Литвы со ссылкой на данные последней недели. 

За последнюю неделю на COVID-19 в Литве проверено 150 тыс. человек - это рекордно высокие объемы тестирования, отмечает правительство. В день в среднем тестируется более 22 тыс. человек.

Несмотря на исключительно большие объемы тестирования, больше случаев благодаря этому не выявляется: рост числа новых случаев остановился и темпы пандемии впервые после двухмесячного перерыва стали отрицательными.

Вполне вероятно, что в Литве иммунитет от COVID-19 есть у 35% населения: такой процент населения привит хотя бы одной дозой или переболел COVID-19 в течение последних полгода.

Рост госпитализации в Литве прекратился во всех районах, за исключением Шяуляй и Тельшяй. В этом регионе много новых случаев, растет число пациентов в больницах.

Карантин в Вильнюсе
Карантин в Вильнюсе
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Карантин в Вильнюсе
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba, – jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Алексей Навальный
1 ч. назад

Госдума запретит избираться сторонникам Алексея Навального

Марюс Ивашкявичюс
2 ч. назад

В России националисты прорвались на спектакль "Русский роман" и обозвали Ивашкявичюса русофобом

"Весь город пропитан болью": репортаж из Казани
3 ч. назад

"Весь город пропитан болью": репортаж из Казани

Ассоциативное фото
4 ч. назад

Интерес к Литве проявляют 110 белорусских компаний

Aras
4 ч. назад

В клайпедский музей прибыл Aras: как в музей попала взрывчатка?

В. Путин
7 ч. назад

СБУ: у границ Украины по-прежнему сосредоточено около 100 000 российских военных

AstraZeneca (Vaxzevria)
8 ч. назад

Министерство обещает, что у всех жителей будет возможность выбрать вакцину

Любовь Соболь
8 ч. назад

Суд взыскал с Любови Соболь миллион рублей в пользу "повара Путина"

Площадь А. Сахарова в Вильнюсе
Столетие А. Сахарова 13
8 ч. назад
Столетие А. Сахарова

«Великое запустение» на площади великого А.Сахарова в Вильнюсе: когда ситуация изменится?

13
Клайпеда
9 ч. назад

Саперы вывезли взрывчатку из музея в Клайпеде

Ассоциативное фото
2021.05.12 13:28

Интерес к Литве проявляют 110 белорусских компаний

AstraZeneca (Vaxzevria)
2021.05.12 09:26

Министерство обещает, что у всех жителей будет возможность выбрать вакцину

Площадь А. Сахарова в Вильнюсе
Столетие А. Сахарова 13
2021.05.12 09:21
Столетие А. Сахарова

«Великое запустение» на площади великого А.Сахарова в Вильнюсе: когда ситуация изменится?

13
Клайпеда
2021.05.12 08:22

Саперы вывезли взрывчатку из музея в Клайпеде

Aras
2021.05.12 12:54

В клайпедский музей прибыл Aras: как в музей попала взрывчатка?

Любовь Соболь
2021.05.12 09:24

Суд взыскал с Любови Соболь миллион рублей в пользу "повара Путина"

В. Путин
2021.05.12 09:55

СБУ: у границ Украины по-прежнему сосредоточено около 100 000 российских военных

Марюс Ивашкявичюс
2021.05.12 15:37

В России националисты прорвались на спектакль "Русский роман" и обозвали Ивашкявичюса русофобом

"Весь город пропитан болью": репортаж из Казани
2021.05.12 14:10

"Весь город пропитан болью": репортаж из Казани

Алексей Навальный
2021.05.12 16:13

Госдума запретит избираться сторонникам Алексея Навального