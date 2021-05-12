Правительство: темпы пандемии замедляются

Темпы пандемии замедляются, констатировало в среду правительство Литвы со ссылкой на данные последней недели.

За последнюю неделю на COVID-19 в Литве проверено 150 тыс. человек - это рекордно высокие объемы тестирования, отмечает правительство. В день в среднем тестируется более 22 тыс. человек.

Несмотря на исключительно большие объемы тестирования, больше случаев благодаря этому не выявляется: рост числа новых случаев остановился и темпы пандемии впервые после двухмесячного перерыва стали отрицательными.

Вполне вероятно, что в Литве иммунитет от COVID-19 есть у 35% населения: такой процент населения привит хотя бы одной дозой или переболел COVID-19 в течение последних полгода.

Рост госпитализации в Литве прекратился во всех районах, за исключением Шяуляй и Тельшяй. В этом регионе много новых случаев, растет число пациентов в больницах.