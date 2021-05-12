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2021.05.12 15:37

В России националисты прорвались на спектакль "Русский роман" и обозвали Ивашкявичюса русофобом

LRT.lt2021.05.12 15:37
Марюс Ивашкявичюс
Марюс Ивашкявичюс / D. Matvejevo nuotr.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта и сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», писатель Захар Прилепин вечером 9 мая организовал акцию по срыву спектакля в Московском академическом театре имени В. Маяковского.

Перед началом спектакля «Русский роман» по пьесе Марюса Ивашкявичуса в постановке художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса активисты Гвардии Прилепина устроили пикет перед зданием театра, а затем внутри здания раздавали зрителям листовки с требованием изгнать «пошлых русофобов».

Данная постановка признана «прилепинцами» «кощунственным оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны и всех честных граждан России».

Известный литовский драматург Марюс Ивашкявичюс, автор пьесы, по которой поставлен спектакль, так описал произошедшее:

«9 мая группа русских шовинистов ворвалась в Театр Маяковского в Москве, где начинался спектакль« Русский роман», и попыталась поделиться листовками с моим изображением. У меня было довольно много нападок в Литве, и все они очень похожи».

«На этот раз я оскорбил чувства ветеранов Великой Отечественной войны. Очень знакомые слова», - заявил в интервью LRT.lt М. Ивашкявичюс.

"Бедные, знали бы, насколько они неоригинальны и сколько подобных нападок я получил от их собратьев по взглядам. Национализм не имеет национальности. Это универсальные рамки для мозга, сжимаюшие его до размеров ореха и оставляющие только удобное туннельное мировоззрение», - отмечает М. Ивашкявичюс.

Сам М. Ивашкявичюс не был на спектакле. «С одной стороны, идиотизм крепчает - это не очень хорошо, но жить интереснее. Из записей в Facebook я чувствую большую поддержку со стороны российских театральных деятелей, они называют этих персонажей фашистами, идиотами. Поэтому мне и неприятно, и приятно одновременно», - констатировал LRT.lt М. Ивашкявичюс.

Спектакль «Русский роман», рассказываюший о жизни Льва Толстого, с Евгенией Симоновой в главной роли награждён тремя театральными премиями «Золотая маска».

Спектакль Миндаугаса Карбаускиса являет собой соединение биографии и творчества Л. Толстого. Вместе с Марюсом Ивашкявичюсом, автором пьесы, режиссер сплетает несколько времен и действительностей: произведения и события личной жизни Толстого, в центре которых оказывается его жена Софья Андреевна.

Спектакль по этой же пьесе в Русском драматическом театре Литвы поставил известный театральный режиссер Оскарас Коршуновас.

Марюс Ивашкявичюс
Марюс Ивашкявичюс
1 / 1D. Matvejevo nuotr.
Марюс Ивашкявичюс
# Культура
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