Стрельба в гимназии Казани: главное

В Казани произошла стрельба в гимназии №175. Гимназия находится по адресу: улица Джаудата Файзи, дом 8. По данным на сайте школы, в ней учатся более тысячи детей, работают 57 педагогов. Школа открыта в 2006 году.

Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых.

Многие школы Казани рекомендовали забрать детей домой. В городе на несколько часов ввели режим контртеррористической операции (к 16:00 по местному времени он был отменен). 12 мая в Татарстане объявлен траур.

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ – "Убийство".

Пострадавшие



По информации президента Татарстана Рустама Минниханова, погибли девять человек, 20 пострадали. Среди погибших семеро учеников восьмого класса – четверо мальчиков и три девочки. Одна погибшая – учительница, и еще одна – сотрудница школы.

Šaudynės Rusijos Kazanės miesto mokykloje / Vida Press nuotr.

Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали, что погибли 11 человек. Среди них – девять детей.

Кто стрелял



По информации МВД, у нападавшего не было пособников, он был один. Речь идет о 19-летнем Ильназе Галявиеве. Его задержали.

МВД подтвердило задержание напавшего. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ему 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов", – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Галявиев учился в колледже ТИСБИ, но его отчислили. "Ильназ Галявиев был студентом четвертого курса колледжа ТИСБИ. В апреле 2021 года из-за академической задолженности он был отчислен", – сообщили ТАСС в этом колледже.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Галявиев получил разрешение на огнестрельное оружие 28 апреля, у него было гладкоствольное ружье Hatsan escort PS.

Ранее сообщалось, что нападавших было двое, один из них задержан, второй – убит. (Сообщалось, что он забаррикадировался в одном из помещений.)

По данным пресс-службы президента Татарстана, безопасность в школе восстановлена.



Реакция власти



Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. "Отдельное поручение, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший. Иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Šaudynės Rusijos Kazanės miesto mokykloje / Vida Press nuotr.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все пострадавшие должны получить необходимую медицинскую и психологическую помощь. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию под личным контролем и докладывать ему.

Правительство Татарстана выплатит 1 млн рублей (около $13,5 тысячи) семьям погибших, 400 тысяч рублей тяжело пострадавшим и получившим ранения средней степени тяжести, а легко раненым – по 200 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в казанской школе №175 не было охраны, а была лишь установлена тревожная кнопка Росгвардии. "Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО [пунктом централизованной охраны]. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", – отметил он.

Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина заявила, что в России нужно запретить упоминать в СМИ имена устроивших стрельбу в школах. "Для подавляющего большинства подростков, которые готовят подобные преступления, это является своеобразным методом прославиться, заявить о себе и записать свое имя в историю", – сказала Сутормина. По ее словам, в ближайшее время инициатива будет направлена в профильный комитет Госдумы.