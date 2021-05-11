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2021.05.11 15:30

ДГБ предотвратил 20 попыток вербовки граждан Литвы

BNS, LRT.lt2021.05.11 15:30
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Не декларируемую разведывательную деятельность в Литве осуществляют разведслужбы и службы безопасности России, Беларуси, Китая и других зарубежных стран, сообщил Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ). 

В прошлом году было выявлено более 200 граждан Литвы, с которыми контактировали или пытались установить связь представители зарубежной разведки, говорится в опубликованном публичном отчете ДГБ о деятельности за 2020 год.

"Некоторые из этих связей переросли в попытки вербовки. Благодаря активным действиям ДГБ, было предотвращено до 20 попыток вербовки литовских граждан", – говорится в документе.

ДГБ отмечает, что представители разведки некоторых стран работают в Литве под дипломатическим прикрытием. По данным ведомства, в некоторых представительствах такие лица составляют треть дипломатического персонала.

В отчете департамента также сообщается, что в прошлом году по причине установленных связей с террористическими организациями Al Qaeda в Ираке, Jabhat al-Nusra, "Исламское государство в Ираке и Сирии", и другими, по инициативе ДГБ пять иностранцев были высланы из стран, или им был запрещен въезд в Литву.

В прошлом году ДГБ осуществил санкционируемые судом действия в отношении 1775 лиц. Из них 773 - это граждане Литвы, 946 – иностранцы, 56 – юридические лица.

"То, что ДГБ производит санкционируемые судом действия в отношении иностранных граждан, отражает характеристику угроз Литве – угрозы чаще возникают извне. В целом чаще всего санкции суда запрашиваются для наблюдения и фиксации информации, передаваемой по электронным сетям связи", – говорится в отчете.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ассоциативное фото
# Литва
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