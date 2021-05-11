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2021.05.11 15:25

Усонис о вакцинации подростков: я на это смотрю с очень большой надеждой

Радио LRT, LRT.lt2021.05.11 15:25
Вакцинация
Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В то время как многие страны еще только пытаются организовать вакцинацию пожилых людей, США намерены предложить прививки подросткам. Начиная с 16 лет любой может получить вакцину BioNTech-Pfizer, а с 18 лет - Moderna.

В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование вакцины Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

На вопрос, будет ли такая возможность создана и в Литве, премьер-министр Литвы И. Шимоните заявила, что необходимо дождаться рекомендаций и выводов Европейского агентства по лекарственным средствам. Если они будут положительными - такое решение было бы принято и в нашей стране.

Усонис: мы должны подготовить детей к будущему учебному году

Витаутас Усонис
Витаутас Усонис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Тем временем профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Усонис смотрит на это событие с надеждой.

"Я на это смотрю с очень большой надеждой. Как только будут решены все формальности, наше руководство примет решение прививать детей и подростков в приоритетном порядке. Если решение будет принято в период массовой вакцинации, то подросткам должно быть уделено особое внимание", - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ.

"Мы часто говорим о том, что дети COVID-19 болеют реже и легче, но все же они болеют. У детей довольно значительные остаточные явления после перенесенного ковида. Во вторых, мы должны подготовить детей к будущему учебному году, чтобы в сентябре они безопасно вернулись в школы. У нас есть достаточно времени, чтобы сделать обе прививки, либо начать процесс с одной дозы.

Третье, мы говорим о коллективном иммунитете. Стратегия вакцинации групп риска себя исчерпала, пора переходить к созданию общественного иммунитета и массовой вакцинации", - считает профессор.

По его словам, вакцинация детей может стать большим вкладом в развитие общественного иммунитета.

"Я думаю, что пора уже начать говорить с родителями и подростками о безопасности прививок и их актуальности. Подавляющее большинство родителей понимают важность прививок, но мы иногда концентрируемся на тех, кто отказывается, так как они более заметны. А прививка ведь открывает больше возможностей путешествовать, вести активную социальную жизнь, большинство ждет вакцину", - сказал Витаутас Усонис.

Вакцина Pfizer разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше

Вакцинация в США
Вакцинация в США / AP nuotr.

FDA выдало экстренное разрешение на применение вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. После этого объявления консультативный комитет по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний соберется в среду, чтобы рассмотреть данные и проголосовать за рекомендации по использованию вакцины для подростков.

Вакцина Pfizer в настоящее время разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины, представленные на рынке в США - Moderna и Johnson & Johnson - разрешены только для взрослых.

В сентябре Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет.

Вакцинация
Витаутас Усонис
Вакцинация в США
Вакцинация
Вакцинация
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Витаутас Усонис
Витаутас Усонис
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Вакцинация в США
Вакцинация в США
3 / 3AP nuotr.
Вакцинация
Витаутас Усонис
Вакцинация в США
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