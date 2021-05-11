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2021.05.11 12:06

Директор Вильнюсской гимназии им. Пушкина: 95% детей и родителей высказались за продолжение дистанционного обучения

Радио LRT2021.05.11 12:06
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / John Schnobrich/Unsplash nuotr.

Министерство образования, науки и спорта подготовило рекомендации по организации учебного процесса после возвращения учащихся 5 – 11 классов в школы.

При контактном обучении рекомендуется для профилактики периодически тестировать учащихся и школьный персонал на коронавирус. Тестирование не требуется лишь в том случае, если обучение проходит на открытых пространствах.

Учащиеся, которые не соглашаются участвовать в профилактическом тестировании, продолжают учиться дистанционно.


Тем временем директор Вильнюсской гимназии им. Александра Пушкина Елена Журовска в интервью русской службе Радио ЛРТ отметила, что учащиеся и их родители высказались за продолжение обучения в удаленном режиме.

"Мы провели опрос учащихся и их родителей 5-11 классов, но, увы, 95% высказалось за продолжение дистанционного обучения до окончания учебного года, 2% за проведение уроков на улице и 3% контактным путем. Это статистика, которая вызывает вопросы, но тем не менее, это факт. Причиной такого выбора стало опасение, что школа может стать очагом вируса, который ребенок принесет домой, хотя, чаще всего мы сталкиваемся с обратной ситуацией, когда ребенок из дома приносит вирус", - сказала она.

Руководитель Висагинской прогимназии Draugystė Римантас Петрявичюс сказал, что с 10 мая в Висагинасе вступил в силу приказ директора Администрации городского самоуправления о том, что ученики 5-11 классов до конца учебного года учатся дистанционно.

"До этого приказа во всех школах был проведен опрос родителей, который показал, что они против тестирования учеников. И это несмотря на то, что родители знают, что это простая и безопасная процедура. Вторым аргументом родителей является нежелание изолироваться всей семьей, в случае, если ребенок принесет вирус из школы. Серьезных аргументов я не слышу, одни предубеждения. Я уверен, что при домашнем обучении пострадает его качество, хотя многое зависит от отношения и мотивации учащихся. Для одних это неузаконенные каникулы, а другие как работали в школе, так и сейчас продолжают", - сказал Р. Петрявичюс.

Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
1 / 1John Schnobrich/Unsplash nuotr.
Ассоциативное фото
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