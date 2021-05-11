Новый опрос: в оценке правительства общественность раскололась пополам, выделяются три министра

Опрос показал, что почти половина населения Литвы довольна работой Кабинета Министров. Правда, почти столько же респондентов указали, что они негативно оценивают работу литовского правительства.

С 19 апреля по 4 мая исследовательская компания Norstat по заказу ЛРТ провела онлайн- и телефонный опрос.

Всего в опросе приняло участие 1100 респондентов, большинство из них - 81% – отвечали на вопросы по телефону, остальные - онлайн. Респондентов спрашивали, как они оценивают работу как правительства в целом, так и отдельных министров.

Деятельность правительства – словно на весах

Респондентов спрашивали, довольны ли они работой правительства во главе с Ингридой Шимоните. 46% респондентов заявили, что удовлетворены работой Кабинета Министров. Противоположного мнения придерживаются 42% респондентов, еще 12% респондентов указали, что у них нет мнения по этому поводу.

Согласно опросу, большинство респондентов, положительно оценивающих работу правительства, это люди старшего возраста. Результаты показали, что 57% опрошенных в возрастной группе 65-74 лет и 58% опрошенных в возрастной группе 75+ удовлетворены работой правительства.

Больше всего недовольных деятельностью Кабмина приходится на возрастную группу 45-54 года - 48% представителей этой группы указали, что недовольны работой Кабмина.

Кстати, женщины чаще были довольны работой правительства - 49% опрошенных женщин указали, что довольны работой Кабинета министров И. Шимоните. Такой ответ выбрали 39% опрошенных мужчин, из которых 47% указали, что не удовлетворены деятельностью правительства.

Большинство респондентов, удовлетворенных деятельностью правительства, проживают в Паневежисе, а самые недовольные - в Шяуляй.

Опрос также показал, что большинство - 52% - удовлетворенных деятельностью государства респондентов получили высшее образование, а большинство недовольных - 49% респондентов - получили среднее или среднее образование с профессиональной квалификацией -.

Лучший рейтинг – у Дулькиса, Ландсбергиса, Армонайте



А. Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Согласно опросу, министры с худшим и самым высоким рейтингом в этом правительстве совпадают. На вопрос, работа какого министра в правительстве они оценивают лучше всего, респонденты чаще всего называли фамилию министра здравоохранения Арунаса Дулькиса. Его деятельность приветствовали 15% респондентов.

На втором месте с 13% положительных отзывов - министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, третье место поделили министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте и министр внутренних дел Агне Билотайте, их работу высоко оценили 7% респондентов.

34% респондентов не выразили своего мнения, когда их спросили о министрах, которые, по их мнению, работают лучше всего.

Как уже упоминалось, те же министры, которые были названы лучшими в опросе, также заняли первое место в списке министров с худшим рейтингом.

По данным опроса, наихудшим образом респонденты оценивают деятельность министра А. Армонайте (13%). 11% респондентов заявили, что больше всего недовольны деятельностью министра здравоохранения А. Дулькиса, а 9% заявили, что хуже всего оценивают работу министра иностранных дел Г. Ландсбергиса.

Рейтинг неплохой, но показывает смятение избирателей

Айне Рамонайте, профессор и политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, в интервью LRT.lt заявила, что, учитывая, что правящие имеют хрупкое большинство в парламенте, оценка их правительства в ходе опроса вполне удовлетворительна.

А. Рамонайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Учитывая, что это правительство является правительством с минимальным большинством, я бы сказала, это неплохой результат. Если мы сложим голоса за партии, входящие в состав правительства, если мы оценим явку на выборах в Сейм, которая на последних выборах была даже менее 50 процентов, то очевидно, что эта поддержка правительства могла бы быть намного ниже.

Также будем помнить, что сейчас ситуация пандемии. Поэтому я должна сказать, что поддержка правительства достаточно высока», - сказала собеседница.

По словам А. Рамонайте, не исключено, что люди, уставшие от карантинных ограничений, по-прежнему мобилизованы, терпеливы и понимают, почему ограничения должны соблюдаться. В результате, по мнению политолога, общественность, как показывают результаты опроса, Кабинетом министров не сильно разочарована.

Профессор, говоря о рейтинге правительства, призвала обратить внимание на демографические аспекты результатов опроса. По словам А. Рамонайте, они показывают, что наибольшую поддержку Кабинету министров оказывают те, кто голосовал за партии, входящие в правящую коалицию.

«Совершенно очевидно, что те люди, которые были более склонны голосовать за правых, больше поддерживают правительство. Эту тенденцию можно увидеть, посмотрев на демографические характеристики опроса, например, то, что правительство получает больше поддержки в городах и меньше в сельской местности, соответственно больше людей с высшим образованием, больше поддержки со стороны специалистов, меньше поддержки со стороны рабочих. Эти характеристики очень хорошо согласуются с тем, что мы знаем как о «Союзе отечества», так и об избирателях обеих либеральных партий», - считает политолог.

Непопулярность вызвана как пандемией, так и другими темами

Политолог КУ Г. Бурбулите считает, что попадание А. Армонайте, А. Дулькиса и Г. Ландсбергиса в число как лучших, так и худших министров обусловлено их заметностью.

«На самом деле именно этих трех министров мы видим сейчас чаще всего. «Вероятно, можно было бы добавить министров юстиции и внутренних дел, которые были более заметны в начале года, хотя последняя была замечена совсем недавно в связи с награждением сотрудников, находящихся под ее контролем, по случаю профессиональных праздников», - пояснила эксперт.

А другие министры, как сказала Г. Бурбулите, остались в тени, они менее заметны, о них меньше говорят, и это замечает общественность. По словам политолога, люди, которых они видят больше всего, ценятся в народе - как положительно, так и отрицательно.

«А. Дулькис однозначно связан с управлением пандемией. А. Армонайте, я думаю, находится по двум причинам. С одной стороны, Министерство экономики и инноваций является очень активным игроком в управлении пандемией, поскольку мы хорошо понимаем, что они принимают большинство решений об экономических мерах по борьбе с пандемией. С другой стороны, мы должны понимать, что она лидер Партии свободы, сильно заметна.

Среди этих трех министров нельзя не упомянуть еще один фактор - председателями партий являются А. Армонайте и Г. Ландсбергис. Это еще один дополнительный фактор, помимо того, что они министры, поэтому люди видят их больше, чем других министров», - считает Г. Бурбулите.

Политолог сказал, что, глядя на оценки почти всех министров, следует поставить вопрос, связаны ли они с предложениями о поправках, вызвавшими возмущение общественности. Если бы они были, скорее всего, их оценка будет хуже. Такова ситуация с министром юстиции Э. Добровольской.

«Давайте не будем забывать и о Стамбульской конвенции, и о поправках к Закону о языке ненависти, о том же Законе о партнерстве. Одно к одному. Помимо пандемии, у нас есть второй эшелон министров, которые, похоже, находятся в числе худших не из-за пандемии, а из-за тех резонансных тем, к которым, как мы видим из реакции, общественность не очень готова», - прокомментировала политолог КУ.