Коронавирус не снизил активность грузинских воров в Испании

Карантинные ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на активность в Испании грабителей из Грузии. Они по-прежнему лидируют по числу совершаемых в стране квартирных краж.

Начало мая было отмечено в Испании бурными политическими событиями, связанными с региональными выборами в Мадриде. Однако эти выборы буквально затмило, по признанию прессы, другое событие - из мира криминала. В день голосования - 4 мая - 31-летний гражданин Грузии Константин Ф. совершил дерзкий налет на "Эрмитаж", известный ювелирный магазин, расположенный в центре испанской столицы.

Налет с захватом заложников, потасовкой и битьем витрин вызвал панику, парализовал уличное движение, заставил полицию применить оружие. Эта история завершилась арестом налетчика. Кроме того, она побудила прессу вспомнить другие "подвиги" Ф. и его соотечественников, совершенные в Испании.

Нетипичный случай для воров из Грузии



Как сообщили DW в пресс-службе Национальной полиции Испании (НПИ), в последние годы Ф. отбывал тюремное наказание за предыдущие кражи. Ну а для последнего налета он воспользовался отпуском, положенным после отбытия половины срока. И эта выходка ему может дорого обойтись, поскольку, как отметили в НПИ, она характеризуется как "особо опасное вооруженное ограбление". При этом неважно, что правонарушитель был вооружен всего лишь пластмассовыми муляжами пистолета и автомата.

О том, что Ф. придется надолго остаться в тюрьме, отметил в беседе с DW и член мадридской коллегии адвокатов Хосе Игнасио Флорес. Юрист, которому неоднократно приходилось защищать в суде граждан Грузии, отметил, что данный случай "нетипичный". Ведь грузинские правонарушители в Испании специализируются в основном на квартирных кражах и, как правило, не прибегают к насилию.

Квартирные кражи в Испании



По данным юриста, которые подтверждаются и полицией, выходцы из Грузии совершали в последние годы в Испании до 60 процентов всех квартирных краж. Осуществлялись эти кражи, как правило, на рабочих окраинах городов, где в домах нет консьержа. Грабители проникали в квартиры в отсутствии хозяев - забирали деньги, часы и золотые украшения.

Речь идет об организованных группировках, продолжил адвокат. В Испании живут только их главари и скупщики краденного. Рядовые "бойцы" приезжают в страну лишь на время под видом туристов. Здесь их селят на частных квартирах, снабжают продуктами и деньгами, в том числе для оплаты адвокатов - на случай, если воры попадутся полиции.

Аресты граждан Грузии



Только в конце апреля, по данным НПИ, было арестовано 8 граждан Грузии - в Севилье и Хихоне. Им инкриминируется 28 квартирных краж. До этого аресты производились в Барселоне, Сарагосе и Мадриде. А прошлый год был отмечен громким судебным процессом над неким Звиадом Дарсадзе, которого испанцы называют "вором в законе" и главарем ОПГ. Его группировка, 125 членов которой было арестовано в 2019 году, "держала в страхе", по утверждению полиции, всю Испанию.

Между тем, приговор лидеру и арест его "бойцов" практически не отразились на количестве краж, добавил к сказанному адвокат Флорес. Дарсадзе сменили другие "авторитеты", точно так же, как он в свое время сменил высланного из Испании "законника" - Кахабера Шушанашвили. С заменой попавшихся полиции рядовых членов ОПГ тоже проблем не было.

Пандемия ворам не помеха



Пандемия с ее жестким карантином, запрещавшим даже передвижение по Испании, по данным пресс-службы НПИ, не снизила активность домушников из Грузии. Во-первых, из-за отмены многих авиарейсов иностранцам разрешили "застрять" в стране на неопределенное время. Ну а границы Грузии, как и Испании, хотя и с ограничениями остаются открытыми - ездить туда и обратно можно через третьи страны. "Так что пополнять ряды воров нетрудно, тем более что гражданам Грузии для посещения Испании виза не требуется", - пояснил адвокат Флорес.

Во-вторых, полиция в последний год была в основном занята присмотром за соблюдением карантина - проблема домушников стала для нее второстепенной. В-третьих, многие испанцы на время оставили из-за пандемии свои городские квартиры и отправились в сельскую местность. "Очищать эти квартиры от ценных вещей особого труда не представляет", резюмировал юрист.

В Испании постоянно проживает 20,4 тыс. выходцев из Грузии. Подавляющее большинство из них, подчеркивают в НПИ, не имеют связей с криминальным миром.



Deutsche Welle