В Литву доставлено более 100 тыс. доз вакцины Pfizer

В понедельник в Литву доставили 101 790 доз вакцины от коронавируса BioNTech / Pfizer.

Как сообщает Министерство здравоохранения, вакцины должны поступить в муниципалитеты в этот же день.

Вакцины распределяются по муниципалитетам в соответствии с количеством невакцинированного населения в приоритетных группах и темпами вакцинации. Больше вакцин распределяется в муниципалитеты с самой высокой заболеваемостью COVID-19.

Муниципалитеты заранее информируются о запланированном количестве вакцины, которое будет им предоставлено, чтобы организовать процесс вакцинации беспрепятственно.

На сегодняшний день Литва получила 816,8 тысячи доз вакцины Pfizer, для вакцинации населения использовано 808 тысяч доз.

По крайней мере, одной дозой вакцины в Литве уже привились 777 тысяч человек, или 27,8 процента населения.