В апреле получено 837 сообщений о побочке от вакцин от COVID-19: на что жалуются жители Литвы?

В апреле в Литве было получено 837 сообщений о побочных реакциях после вакцин от COVID-19, большинство из них связаны с воздействием вакцины AstraZeneca, сообщила в понедельник Государственная служба контроля над лекарствами Литвы (ГСКЗ).

"На сегодняшний день жители в Литве прививаются четырьмя имеющимися на рынке вакцинами. Во время четвертого месяца регистрации было получено 837 сообщений о возможных нежелательных реакциях", – заявил на пресс-конференции начальник службы Гитис Андрулёнис.

Из этих сообщений 218 были связаны с вакциной Pfizer, 58 – с Moderna и 559 – с AstraZeneca.

"Это абсолютно доминирующая вакцина среди сообщений", – сказал Г. Андрулёнис об AstraZeneca.

Он отметил, что это может быть связано с более сильной реакцией, которая проявляется после первой дозы вакцины.

В апреле было получено 795 сообщений, которые были квалифицированы как осложнения легкой или средней тяжести и 42 как тяжелые. Мужчины составляют четверть обратившихся.

"Основные сообщения, которые получила Служба контроля над лекарствами, как и в прошлые месяцы остаются схожими: это боль, отек, покраснение в месте укола, боль в руке, озноб, головная боль, высыпания, жар. Через один-два дня, как и в прежние месяцы, эти легкие реакции проходят", – сказал Г. Андрюленис.



На что жалуются люди?



Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как следует из полученных сообщений, после введения вакцины Pfizer-BioNTech часто сообщалось о лихорадке, головной боли, боли в месте инъекции, общей слабости, боли в конечностях (боли в руке), головокружении, ознобе и т. д.

При применении Moderna нередко сообщалось о лихорадке, покраснении в месте инъекции, боли, ознобе, головной боли и тошноте.

Лихорадка, головная боль и общая слабость чаще всего наблюдаются у пациентов после применения вакцины Vaxzevria.

Сообщалось и о случаях тромбоцитопении после вакцинации Vaxzevria у людей в возрасте 27 и 30 лет. Один пациентов из них выздоровел, другой все еще находится на лечении в больнице.

Сообщалось и о тяжелых реакциях



Вакцинация / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Вероятность тяжелых нежелательных реакций в общем масштабе вакцинации действительно невелика, и если смотреть по количеству вакцинированных людей, то нельзя выявить явной пропорции тяжелых побочных реакций", – сказала старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКС Ругиле Пильвинене.

В абсолютном количестве, если не учитывать объемов вакцинации, больше всего побочных реакций связывается с вакциной Pfizer.

Среди тяжелых побочных реакций – три сообщения об инсульте, один случай анафилактического шока, сильный жар или рвота, понос, потеря сознания.

Среди неожиданных реакций были зафиксированы онемение лица, языка или конечностей, повышение артериального давления, тахикардия, бессонница, периферийный паралич лица.

Случаи смерти, которые не связываются с вакцинацией



Вакцина / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Также получены четыре сообщения о летальных случаях: два после вакцинации AstraZeneca и по одному после Pfizer и Moderna среди пациентов 55-83 лет.

"Мы не связываем ни одну из смертей с вакцинацией", – подчеркивает Р. Пильвинене.

83-летняя женщина умерла от инсульта, вскоре после прививки, у нее были прочие хронические заболевания. 78-летний клайпедчанин умер на месте вакцинации. По имеющимся данным, он скончался по кардиологическим причинам.

В Вильнюсе 55-летний мужчина скончался на следующий день после вакцинынации. Внезапная смерть застала его на рабочем месте.

"Смерть напрямую не связана с вакцинацией. Просто человек умер от болезни COVID-19, хотя и был вакцинирован", – сказала она.

В Литве за четыре месяца вакцинации получено 2579 сообщений о нежелательных реакциях на вакцины, что составляет 0,27% от общего количества вакцинированных.