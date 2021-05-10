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2021.05.10 08:30

В Индии за одни сутки от ковида скончались 4000 человек

Радио «Cвобода»2021.05.10 08:30
Пандемия в Индии
Пандемия в Индии / AP nuotr.

В Индии в воскресенье объявлено, что за одни предыдущие сутки в стране зарегистрировано более 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

За те же сутки в Индии скончались 4 тысячи человек – по причинам, вызванным заражением коронавирусом. Как пишет "Голос Америки", специалисты в области пандемии новой коронавирусной инфекции считают, что обнародованные данные, вероятно, занижены.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался вводить общенациональный локдаун, несмотря на призывы политиков и представителей медицинского сообщества. Это не помешало руководителям местных администраций ввести локдауны на своих территориях.

Городские власти Дели объявили, что локдаун, начавшийся 20 апреля, будет продлён до 17 мая. С понедельника в столице Индии будет приостановлена работа метрополитена.

Стремительный характер распространения инфекции в Индии отметила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. В интервью агентству AFP в субботу она заявила, что штамм коронавируса B.1.617 явно способствовал катастрофической ситуации в Индии. Она добавила, что значительную роль также сыграли большие скопления людей и несоблюдение масочного режима.

Данный штамм был впервые обнаружен в Индии в октябре прошлого года. США и Великобритания считают его "вариантом, вызывающим тревогу", что указывает на большую опасность по сравнению с первоначальным вирусом.

Ресурсный центр по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса сообщил, что, по состоянию на воскресенье, всего в мире зарегистрировано 157,7 миллиона случаев инфицирования. Около 3,3 миллиона человек скончались.

В Индии, по данным того же ресурсного центра, насчитывается более 22 миллионов подтверждённых случаев и 242 тысячи летальных исходов.

Индия занимает второе место после США по числу инфицированных. В США зарегистрировано более 32,6 миллиона случаев заболевания и 581 тысяча летальных исходов, сообщил Ресурсный центр.

Папа римский Франциск, по сообщениям СМИ, поддержал временную приостановку патентов на вакцины. Он отметил, что рыночные силы не должны быть доминирующим фактором в отношении вакцин.

Радио "Свобода"

Пандемия в Индии
Пандемия в Индии
1 / 1AP nuotr.
Пандемия в Индии
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