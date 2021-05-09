Новости

2021.05.09 21:56

Леонид Гозман. Меня поразила речь Владимира Путина на параде

Леонид Гозман, "Эхо Москвы"2021.05.09 21:56
Владимир Путин на параде
Владимир Путин на параде / AP nuotr.

Меня поразила речь Владимира Путина на параде. Обычно такое выступление – ритуал, неотъемлемая, но довольно бессодержательная часть праздника. Но это была другая речь.

В короткую речь Путин смог вместить очень много – много ужасного.

Он сказал, что в самые тяжелые годы войны мы были один на один с врагом. Конечно, можно было говорить только о своей трагедии и о своем подвиге. Но слова «один на один» означают отрицание реальности мировой войны. Он умудрился ни слова не сказать о тех, кого даже Сталин называл «нашими доблестными союзниками». Он сделал вид, что не было сражений в Северной Африке, в Азии, что не было лендлиза и бомбежек Лондона. Мы – и раньше, и сейчас – одни против всего мира. Разве, что с Рахмоном – единственным гостем на этом празднике.

Он, фактически, приравнял к нацистской Германии всех тех, с кем сегодня конфликтует возглавляемое им государство – а это весь мир. Мы опять готовимся к войне?

Он опять вспомнил о предателях, которым нет оправдания – спасибо, что про пятую колонну ничего не сказал.

А раз уж он вышел за рамки поздравления, то возникают и вопросы. К нему.
С чем мы приходим к очередной годовщине Победы?

Мы в изоляции, у нас нет союзников, нам не с кем заключать даже преступный пакт Молотова-Риббентропа. Тогда, в сорок пятом, праздновалась победа человечества над планетарным злом. От этого общечеловеческого заряда не осталось и следа – мы единственные победители и мы опять окружены врагами.

Мы грубо нарушили международные договора, мы захватили чужие земли, мы ведем войну на территории Украины и Грузии – такое не могло присниться и в страшном сне. Мир все чаще вспоминает предвоенные годы, но в качестве угрозы человечеству теперь видят нас.

Наши ветераны – те немногие, кто еще с нами – живут не просто хуже немецких, они живут в бедности, если не сказать – в нищете. И это не потому, что мы – бедная страна. У государства есть деньги на оружие и спорт, на дворцы и самолеты чиновникам, на их охрану от собственного народа, на «помощь» Лукашенко. Государство прощает долги Кубе и Африке, а вот от солдат той великой войны отделывается подачками.

И наше государство так и не покаялось перед своим народом за те миллионы, которые погибли из-за бездарности и жестокости тогдашнего руководства – за людей, попавших в котлы, за брошенных на произвол судьбы пленных, за расстрелянных бойцов и командиров Красной Армии, за лагеря, куда отправляли победителей по приказу Сталина.

Мне страшно за нашу страну!

"Это Москвы"

Владимир Путин на параде
Владимир Путин на параде
1 / 1AP nuotr.
Владимир Путин на параде
# Мнения# Россия
Vilija Blinkevičiūtė
2 ч. назад

Лидером социал-демократов избрали В. Блинкявичюте

Больница, где после отравления лежал А. Навальный
6 ч. назад

Под Омском пропал на охоте бывший главврач больницы, где лежал Навальный

Ранее неожиданно скончались два врача той же больницы
Koronavirusas Vokietijoje
7
6 ч. назад

Евросоюз выходит из локдауна. В школу, в ресторан, в отпуск - уже можно?

7
Белые носки с красной полоской обошлись жительнице Минска примерно в 800 долларов штрафа
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
9 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Куклы, носки и смайлик. За что можно получить штраф или срок в современной Беларуси

Europos Sąjunga
9 ч. назад

В День Европы премьер-министры стран Балтии призвали создавать общее будущее

Иосиф Сталин
5
10 ч. назад

Война Сталина. Американский историк – о причинах Второй мировой

5
Aliaksandras Lukašenka
11 ч. назад

Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае своей гибели

Karinis paradas Maskvoje
11 ч. назад

На Красной площади в Москве проходит парад в честь Дня победы

Руслан Басыров
"Русская улица" 9
12 ч. назад
"Русская улица"

Сбывшаяся мечта Руслана Басырова

Почему российский иммигрант предпочёл Паневежис Вильнюсу
9
Heiko Maasas
12 ч. назад

Глава МИД ФРГ в письме Тихановской поддержал белорусов по случаю Дня Победы

Kariai
2021.05.09 08:10

Анушаускас: В этом месяце все солдаты будут привиты хотя бы первой дозой вакцины от COVID-19

Репетиция парада ко Дню Победы в Москве, 2010 г.
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2021.05.09 09:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Присвоить себе Победу": зачем России еще один закон о памяти Великой Отечественной войны

5
Больница, где после отравления лежал А. Навальный
2021.05.09 16:11

Под Омском пропал на охоте бывший главврач больницы, где лежал Навальный

Ранее неожиданно скончались два врача той же больницы
Europos Sąjunga
2021.05.09 12:39

В День Европы премьер-министры стран Балтии призвали создавать общее будущее

Karantinas Vilniuje
2021.05.09 09:44

В минувшие сутки в Литве зарегистрировано 883 новых случая COVID-19

Руслан Басыров
"Русская улица" 9
2021.05.09 10:10
"Русская улица"

Сбывшаяся мечта Руслана Басырова

Почему российский иммигрант предпочёл Паневежис Вильнюсу
9
Karinis paradas Maskvoje
2021.05.09 10:28

На Красной площади в Москве проходит парад в честь Дня победы

Ingrida Šimonytė
2021.05.09 07:25

Шимоните возражает самоуправлениям: важнее вакцинировать тех, для кого COVID-19 наиболее опасен

Автоматы Калашникова
2021.05.09 08:44

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

Иосиф Сталин
5
2021.05.09 12:00

Война Сталина. Американский историк – о причинах Второй мировой

5