Леонид Гозман. Меня поразила речь Владимира Путина на параде

Меня поразила речь Владимира Путина на параде. Обычно такое выступление – ритуал, неотъемлемая, но довольно бессодержательная часть праздника. Но это была другая речь.

В короткую речь Путин смог вместить очень много – много ужасного.



Он сказал, что в самые тяжелые годы войны мы были один на один с врагом. Конечно, можно было говорить только о своей трагедии и о своем подвиге. Но слова «один на один» означают отрицание реальности мировой войны. Он умудрился ни слова не сказать о тех, кого даже Сталин называл «нашими доблестными союзниками». Он сделал вид, что не было сражений в Северной Африке, в Азии, что не было лендлиза и бомбежек Лондона. Мы – и раньше, и сейчас – одни против всего мира. Разве, что с Рахмоном – единственным гостем на этом празднике.



Он, фактически, приравнял к нацистской Германии всех тех, с кем сегодня конфликтует возглавляемое им государство – а это весь мир. Мы опять готовимся к войне?

Он опять вспомнил о предателях, которым нет оправдания – спасибо, что про пятую колонну ничего не сказал.



А раз уж он вышел за рамки поздравления, то возникают и вопросы. К нему.

С чем мы приходим к очередной годовщине Победы?

Мы в изоляции, у нас нет союзников, нам не с кем заключать даже преступный пакт Молотова-Риббентропа. Тогда, в сорок пятом, праздновалась победа человечества над планетарным злом. От этого общечеловеческого заряда не осталось и следа – мы единственные победители и мы опять окружены врагами.



Мы грубо нарушили международные договора, мы захватили чужие земли, мы ведем войну на территории Украины и Грузии – такое не могло присниться и в страшном сне. Мир все чаще вспоминает предвоенные годы, но в качестве угрозы человечеству теперь видят нас.

Наши ветераны – те немногие, кто еще с нами – живут не просто хуже немецких, они живут в бедности, если не сказать – в нищете. И это не потому, что мы – бедная страна. У государства есть деньги на оружие и спорт, на дворцы и самолеты чиновникам, на их охрану от собственного народа, на «помощь» Лукашенко. Государство прощает долги Кубе и Африке, а вот от солдат той великой войны отделывается подачками.



И наше государство так и не покаялось перед своим народом за те миллионы, которые погибли из-за бездарности и жестокости тогдашнего руководства – за людей, попавших в котлы, за брошенных на произвол судьбы пленных, за расстрелянных бойцов и командиров Красной Армии, за лагеря, куда отправляли победителей по приказу Сталина.



Мне страшно за нашу страну!



"Это Москвы"