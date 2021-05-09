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2021.05.09 16:11

Под Омском пропал на охоте бывший главврач больницы, где лежал Навальный

Ранее неожиданно скончались два врача той же больницы
Радио «Cвобода»2021.05.09 16:11
Больница, где после отравления лежал А. Навальный
Больница, где после отравления лежал А. Навальный / фото AP

В Омской области, как утверждают местные СМИ, ведутся поиски областного министра здравоохранения Александра Мураховского. 7 мая он отправился в лес на охоту и вскоре перестал выходить на связь. Об этом сообщает "Московский комсомолец в Омске" и издание "Коммерческие вести" со ссылкой на источники.

Александр Мураховский ранее был главврачом больницы скорой помощи в Омске, куда 20 августа был доставлен впавший в кому на борту самолёта Томск-Москва оппозиционер Алексей Навальный.

Официально о том, что пропал именно Мураховский, не сообщается. В управлении МВД по региону сообщили, что в Большеуковском районе 7 мая с охотничьей базы на квадроцикле в лесной массив "уехал житель Омска и пропал без вести". Его знакомые сообщили в полицию о пропаже 8 мая. Пропавшего ищут полиция, Росгвардия, охотинспекторы, сотрудники МЧС и местные жители, задействованы вертолёты. Как говорится в сообщении, поиски осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков.

Большеуковский район находится на севере Омской области, плотность населения в нём меньше 1 человека на квадратный километр.

Навальный был госпитализирован в больницу Омска с 20 по 22 августа. Затем он был перевезён на лечение в Германию. Специалисты в ряде лабораторий Европы обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Навальный, который восстановился после отравления, на основании проведённого расследования утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ. Уголовное дело по факту отравления так и не было возбуждено.

Мураховский утверждал, что Навальный не был отравлен, и связывал его состояние с другими причинами, в частности нарушением обмена веществ, однако точный диагноз не называл. Соратники Навального и он сам благодарили врачей за спасение жизни оппозиционера, однако резко критиковали Мураховского, который, по их утверждениям, выполняя указания Кремля, скрывал истинный диагноз, а также препятствовал транспортировке Навального на лечение в Германию.

Спустя несколько месяцев после госпитализации Навального Мураховский был назначен главой областного минздрава.

В начале февраля в возрасте 55 лет скончался заместитель главного врача клиники в Омске Сергей Максимишин, официальная причина его смерти – сердечный приступ.

В марте скончался в возрасте 63 лет заведующий отделением травматологии и ортопедии омской больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев, официальная причина смерти – инсульт.

Один из авторов расследования об отравлении Навального Христо Грозев написал в твиттере, что скептически относится к утверждениям о том, что эти смерти как-то связаны между собой, однако исчезновение Мураховского, если оно не будет чётко объяснено, заставляет задуматься о происходящем.

Радио Свобода

Больница, где после отравления лежал А. Навальный
Больница, где после отравления лежал А. Навальный
1 / 1фото AP
Больница, где после отравления лежал А. Навальный
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