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2021.05.09 12:39

В День Европы премьер-министры стран Балтии призвали создавать общее будущее

BNS2021.05.09 12:39
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga / E. Blaževič/LRT nuotr.

В воскресенье отмечается День Европы. По этому случаю премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали к созданию общего будущего.

«Мы призываем всех, и особенно народы Балтийских стран, активнее участвовать в создании общего будущего. Страны Балтии проявили вдохновляющий энтузиазм и решимость в преобразовании своих стран и создании процветающих демократий», - говорится в совместном заявлении премьер-министров.

«Мы уверены, что сегодня народы Эстонии, Латвии и Литвы могут продемонстрировать такую ​​же решимость в создании сильного Европейского Союза, основанного на идеалах свободы, личной свободы и солидарности», - утверждают премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Поздравляя литовский народ, И. Шимоните подчеркнула, что, хотя 71 год назад Литва была отделена от Европы, благодаря вере в свободу и упорному труду сегодня мы являемся частью Европейского Союза.

«Вызовы и кризисы неоднократно продемонстрировали, что источником единства и силы Европы является ее солидарность, поэтому нам нужно дискутировать не только о том, какую финансовую и политическую поддержку мы можем выторговать для Литвы, но и о том, что мы сами даем Европе», - сказала премьер-министр.

День Европы отмечается ежегодно 9 мая как напоминание о Декларации Шумана. В своей речи в Париже в 1950 году тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выдвинул идею создания новой формы европейского политического сотрудничества, которая сделает немыслимой войну между европейскими народами.

Считается, что это предложение Р. Шумана послужило началом нынешнего Европейского Союза.

Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Europos Sąjunga
# Литва
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