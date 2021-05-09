Новости

2021.05.09 09:44

В минувшие сутки в Литве зарегистрировано 883 новых случая COVID-19

LRT.lt2021.05.09 09:44
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщил в воскресенье департамент статистики, в минувшие сутки в стране было выявлено 883 новых случая COVID-19, от этого инфекционного заболевания скончалось восемь человек.

Вчера по подозрению на коронавирус в стране было проведено 13 416 молекулярных тестов и 8 048 тестов на антитела.

В течение минувших суток первой дозой вакцины от COVID-19 было привито 11 639 человек, второй дозой – 1 308.

В настоящее время статистическое количество больных составляет 16 639 человек, выздоровевших – 232 076 человек (декларированное количество – 185 720 человек).

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Декларированным больным департамент статистики считает человека, у которого установлен случай болезни, но окончание болезни не подтверждено врачом. Статистическим больным считается человек, у которого болезнь была подтверждена в течение последних 28 суток. По истечении этого срока человек считается статистически здоровым.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
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