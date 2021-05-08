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2021.05.08 18:20

В Вильнюсе почтили память жертв Второй мировой войны

BNS2021.05.08 18:20
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas / A. Pliadžio/KAM nuotr.

В субботу в Вильнюсе отметили 76-ую годовщину со дня окончания Второй мировой войны и почтили память ее жертв.

Как сообщило министерство национальной обороны Литвы, церемонии возложения цветов прошли на площади возле здания министерства, у Панеряйского мемориала, на Антакальнисском кладбище и кладбище в вильнюсском парке Вингис.

«Окончание Второй мировой войны не принесло мира Литве, другим странам Балтии и Центральной Европы, а принесло еще больше террора и жертв. Политические последствия этой войны были фактически ликвидированы только в 1990-1993 годах, когда Литва восстановила свою независимость и последние части российской армии были выведены с ее территории», - сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Вместе с начальником оборонительного штаба вооруженных сил Литвы бригадным генералом Миндаугасом Степонавичюсом он возложил цветы к памятнику Йонасу Жямайтису (Витаутасу), расположенному возле здания министерства.

Церемонии возложения цветов от имени руководства Литвы и дипломатического корпуса зарубежных стран произвели военнослужащие роты почетного караула вооруженных сил Литвы.

Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas / A. Pliadžio/KAM nuotr.

Окончание Второй мировой войны отмечается в Европе 8 мая. Эта дата знаменует конец совместных усилий всех воюющих государств и подписание Германией акта безоговорочной капитуляции, состоявшееся в этот день в 1945 году.

Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
1 / 3A. Pliadžio/KAM nuotr.
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
2 / 3A. Pliadžio/KAM nuotr.
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
3 / 3A. Pliadžio/KAM nuotr.
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
Antrojo pasaulinio karo aukų pagerbimas
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