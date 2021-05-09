Глава МИД ФРГ в письме Тихановской поддержал белорусов по случаю Дня Победы

ФРГ и ЕС всегда будут поддерживать народ Беларуси в стремлении к демократии, пишет Хайко Мас в письме к Светлане Тихановской. По его словам, история учит, насколько важна для мира и свободы в Европе защита прав человека.

В письме, адресованном Светлане Тихановской по случаю Дня Победы над нацистской Германией, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) выразил благодарность белорусам, "протянувшим немцам руку примирения" после Второй мировой войны, а также заявил, что ФРГ и ЕС всегда будут поддерживать стремление белорусского народа к свободе и демократии. Текст послания опубликовал в субботу, 8 мая, Telegram-канал офиса Светланы Тихановской.

"Тот факт, что люди в Беларуси и в других странах, которым режим национал-социалистов причинил жестокие страдания, после войны протянули нам, немцам, руку в знак примирения, по сей день наполняет нас глубокой благодарностью", - написал глава дипломатического ведомства ФРГ. По его словам, почву для примирения подготовили "встречи между людьми, искренний диалог, инициативы на уровне гражданского общества". В то же время, указывает Мас, "этот процесс далек от завершения: задача памяти и поминовения неизбывна".

Ссылаясь на исторический опыт, немецкий министр отмечает, что для сохранения мира и свободы в Европе крайне важна защита демократии и прав человека. "Поэтому Германия и Европейский Союз всегда будут поддерживать Вас и людей в Беларуси, когда речь идет о законных требованиях и демократических правах белорусского народа. Германия - с Вами и с гражданами Беларуси, требующими прекращения насилия и репрессий", - подчеркнул в письме к Светлане Тихановской глава МИД ФРГ Хайко Мас.

DW